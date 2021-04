Top 10 najbolj realističnih filmskih psihopatov #video

Po ocenah univerze v Oxfordu odstotek svetovnega prebivalstva predstavljajo psihopati - eden med stotimi ljudmi torej.

Po čem prepoznamo psihopata

A kaj sploh pomeni biti psihopat? Gre za kompleksno kombinacijo lastnosti, ki jih je priznani kanadski psiholog Robert D. Hare razvrstil v 20 kategorij: površinska šarmantnost, neobičajno visoka samozavest, neprestana potreba po vznemirjenju, patološko laganje, pretkanost in manipulativnost, pomanjkanje obžalovanja ali krivde, neobčutljivost na čustva, pomanjkanje empatije, parazitski življenjski slog, nenadzorovano vedenje, promiskuitetnost, zgodnje vedenjske težave, mladostniško prestopništvo, pomanjkanje realističnih dolgoročnih ciljev, impulzivnost, neodgovornost, nezmožnost prevzemanja odgovornosti za lastna dejanja, številne kratkotrajne zveze, kriminalno povratništvo in raznolikost kriminalnih dejanj.

Te kategorije kot oporne točke uporabljajo tudi strokovnjaki FBI, ki se ukvarjajo z izdelovanjem psiholoških profilov osumljencev in zločincev. Pred kratkim so njihovo znanje in sposobnosti uporabili v dokumentarcu Psychopath Night na britanskem TV-kanalu Channel 4, poprosili so jih namreč, naj sestavijo izbor filmskih likov, ki najbolj realistično prikazujejo lastnosti psihopata.

Tukaj je 10 najbolj realističnih filmskih psihopatov:

Zakaj je Bond večji "psiho" kot Norman Bates?

Izbor nekaterih se zdi samoumeven, nekateri vas bodo verjetno presenetili. Čemu se je na primer na lestvici znašel James Bond? Po mnenju FBI-jevcev ima najslavnejši filmski tajni agent, sploh iz časov, ko ga je igral Sean Connery, vrsto značilnosti psihopata. Ne da bi trznil, pobija nasprotnike in si nato običajno na njihov račun privošči še kakšno šalo, tudi sicer v odnosih do drugih kaže brezčutnost, celo krutost in pomanjkanje empatije, nedvomno pa se uvrsti tudi v kategorijo promiskuitetnosti, so pojasnili strokovnjaki FBI.

Po drugi strani je Norman Bates, ki ga je v filmu Psiho igral Anthony Perkins, šele na desetem mestu. Čemu šele deseti, če ga že naslov filma označi za "psiha"? Pri FBI so pojasnili, da Bates ni nujno popoln psihopat, ampak prej kaže klasične simptome disociativne motnje identitete, tako imenovane multiple osebnosti.

Po drugi strani pa je Joker, ki ga je v filmu Vitez teme upodobil Heath Ledger, popolna upodobitev psihopata (ko odmislimo očitne stripovske elemente). Že v prvem prizoru bančnega ropa prikaže vrsto psihopatskih lastnosti, so pojasnili FBI-jevci: od potrebe po nenehnem vznemirjenju do popolne brezčutnosti ob ubijanju.

