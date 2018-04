Tomaž Mihelič: To je najtežja izkušnja do zdaj #video

V tokratni oddaji Nova zvezda Slovenije smo bili priča nečemu, česar do zdaj še nismo videli. Tomaž Mihelič, eden od članov žirije, si je premislil ter kandidatko, ki ji je najprej namenil svoj "ne" in ji tako preprečil nastop na velikem odru, poklical nazaj. Biti žirant in krojiti sanje slave željnim pevcem ni lahko, nam je po zadnji avdicijski oddaji povedal Tomaž: "To je najtežja izkušnja do zdaj."

Nasmejana Anamarija Klaužar, 23-letnica iz Krškega, je tako s pozitivno energijo kot odpeto skladbo Crazy navdušila žirante. Celo precej strog Goran Lisica - Fox ob njenem nastopu ni ostal ravnodušen. Uroš Smolej in Fox sta Anamariji zelo hitro s svojim glasom dala vstopnico za nastop na velikem odru, Tomaž Mihelič pa je, na veliko začudenje vseh prisotnih, Anamarijo zavrnil in ji namenil "ne".

A še preden je zares zapustila dvorano, je bilo Tomažu žal. Mlado tekmovalko je poklical nazaj. Kaj je sledilo, si lahko ogledate v priloženem videu.

Sedeti na žirantskem stolčku je vse prej kot lahko, nam je zaupal Tomaž: "Odločati, ali bo nekdo nadaljeval svojo pot v šovu ali ne, je velika odgovornosti. Zame osebno je to najtežja izkušnja do zdaj, pa sem v šovbiznisu že 20 let. To, da je na tebi, ali boš nekomu razblinil sanje, ni lahko. Res ne." Pravi, da se dvomov, ali si naredil prav ali ne, včasih ne moreš otresti še dolgo po tem, ko se oddaje končajo.

In ker v primeru Anamarije ni prenesel misli, da bi bil prav on tisti, ki bi jo bo prikrajšal za priložnost, da se pokaže tudi med 24 kandidati na velikem odru, jo je preprosto poklical nazaj in svoj "ne" popravil v "da".

