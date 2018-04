Tokrat bodo v Novi zvezdi Slovenije tekle solze #video

Bliža se še zadnja, peta avdicijska oddaja šova Nova zvezda Slovenije, ki si jo boste lahko na Planet TV ogledali že to soboto, nato se dogajanje seli na veliki oder. Med tekmovalci, ki bodo skušali prepričati strogo žirijo, bo tokrat tudi mlada Kaja, ki je po sicer dokaj dobrem nastopu planila v jok.

Ko je Kaja stopila pred žirante – tokrat so za mizo sedeli Nuška Drašček, Goran Lisica – Fox in Tomaž Mihelič – ter začela peti, je vse bilo videti v redu. Glas je bil krasen, petje točno, pa vendar je Kaja, ko je prišla po avdicijskem nastopu iz dvorane, planila v jok.

Kratek video, ki ga boste sicer lahko v celoti videli v sobotni oddaji Nova zvezda Slovenije, si lahko ogledate zgoraj.

Kaj je bilo tisto, kar jo je razžalostilo, in kaj vse so ji rekli žiranti, preverite v peti avdicijski oddaji, ki bo na sporedu to soboto ob 21. uri na Planet TV.