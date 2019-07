To so prvi prizori filma o generalu Gotovini, ki so ga kritiki raztrgali #video

Pred dobrim tednom dni so na filmskem festivalu v Pulju premierno prikazali film General režiserja Antuna Vrdoljaka. Gre za filmsko biografijo o hrvaškem generalu Anteju Gotovini, ki se je izkazala za velikanski projekt. Film so namreč pripravljali kar deset let, snemanje je trajalo štiri mesece, na njem so ob stotinah igralcev sodelovale tudi enote hrvaške vojske, končni proračun filma pa je znašal skoraj 20 milijonov kun oziroma 2,7 milijona evrov, zaradi česar je to postal najdražji filmski projekt na Hrvaškem od osamosvojitve.

Zdaj so objavili tudi prvi napovednik filma:

Kljub megalomanski produkciji in znanim imenom – Vrdoljak je vlogo Gotovine namenil svojemu zetu Goranu Višnjiću – je film kritike, ki so si ga ogledali na premieri, pustil hladne. "Suh, siv in dolgočasen", "dialogi na meji latinskoameriških telenovel" ter "staromoden, občasno nevzdržno patetičen, nabito poln klišejev in iznakažen z več kot nespretno montažo," so ga raztrgali v hrvaških medijih.

Film General je sicer na puljskem filmskem festivalu vendarle osvojil tri nagrade – zlato areno za najboljšo stransko moško vlogo je dobil Borko Perić, zlato areno za najboljšo stransko žensko vlogo je dobila Olga Pakalović, filmu pa so prisodili tudi zlato areno za posebne učinke. Glavni igralec in režiser sta ostala praznih rok.

