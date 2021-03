Za nominacijo v najpomembnejši kategoriji - najboljši film - so člani akademije kriterije tokrat zaradi pandemije nekoliko omilili.

Pred pandemijo so morali biti filmi, da so se lahko potegovali za nominacijo, dolgi več kot 40 minut, do predvidenega datuma pa so morali biti na ogled v kinu v najmanj šestih večjih ameriških mestih. Zaradi zaprtih kinematografov v času pandemije je akademija z več kot devet tisoč člani sklenila, da v izbor za nominacijo izjemoma spusti filme, ki so bili namesto v kinodvoranah predvajani preko pretočnih kanalov.

Največ nominacij je zbral Mank

Največ, deset nominacij, med njimi tudi najprestižnejšo za najboljši film, je prejel Mank, biografski film o scenaristu Hermanu J. Mankiewiczu in njegovemu pisanju kultnega filma Citizen Kane.

Za oskarja nominiran film o genocidu v Srebrenici

Omeniti velja tudi kategorijo mednarodnih filmov oziroma nekdanjih "tujejzičnih" nominirancev: za tega oskarja je med drugimi nominiran bosanskohercegovski film Quo Vadis, Aida? režiserke Jasmile Žbanić o genocidu v Srebrenici.

Med prelomnicami, ki so jih ponudile letošnje nominacije, je bila režiserska kategorija, v njej sta bili namreč prvič nominirani dve ženski - Chloe Zhao za Nomadland in Emerald Fennell za Promising Young Woman. Nov mejnik je za nominacijo v kategoriji najboljših glavnih igralk postavila tudi Viola Davis: to je njena četrta oskarjevska nominacija, toliko jih ni do zdaj zbrala še nobena temnopolta igralka.

Vse nominacije

Nominiranci za najboljši film:

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Nominiranci za najboljšo režijo:

Another Round (Thomas Vinterberg)

Mank (David Fincher)

Minari (Lee Isaac Chung)

Nomadland (Chloe Zhao)

Promising young Woman (Emerald Fennell)

Nominiranci za najboljšega igralca v glavni vlogi:

Riz Ahmed (Sound of Metal)

Chadwick Boseman (Ma Rainey's Black Bottom)

Anthony Hopkins (The Father)

Gary Oldman (Mank)

Steven Yeun (Minari)

Nominiranke za najboljšo igralko v glavni vlogi:

Viola Davis (Ma Rainey's Black Bottom)

Andra Day (The United States Vs. Billie Holiday)

Vanesa Kirby (Pieces of a Woman)

Frances McDormand (Nomadland)

Carey Mulligan (Promising Young Woman)

Nominiranci za najboljšega igralca v stranski vlogi:

Sacha Baron Cohen (The Trial of the Chicago 7)

Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

Leslie Odom Jr. (One Night in Miami)

Paul Raci (Sound of Metal)

LaKeith Stanfield (Judas and the Black Messiah)

Nominiranke za najboljšo igralko v stranski vlogi:

Maria Bakalova (Borat: Naknadni film)

Glenn Close (Hillbilly Elegy)

Olivia Coleman (The Father)

Amanda Seyfried (Mank)

Youn Yuh-jung (Minari)

Nominiranci za najboljši izvirni scenarij:

Judas and the Black Messiah

Minari

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Nominiranci za najboljši prirejeni scenarij:

Borat: Naknadni film

The Father

Nomadland

One Night in Miami

The White Tiger

Nominiranci za najboljši mednarodni film:

Another Round (Danska)

Better Days (Hongkong)

Collective (Romunija)

The Man Who Sold His Skin (Tunizija)

Quo vadis, Aida? (Bosna in Hercegovina)

Nominiranci za najboljši animirani celovečerni film:

Onward

Over the Moon

Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

Soul

Wolfwalkers

Nominiranci za najboljši celovečerni dokumentarec:

Collective

Crip Camp

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Time

Nominiranci za najboljšo glasbo v filmu:

Da 5 Bloods

Mank

Minari

News of the World

Soul

Nominiranci za najboljšo skladbo v filmu:

Fight For You (Judas and the Black Messiah)

Hear My Voice (The Trial of the Chicago 7)

Husavik (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga)

lo Sì (La Vita Davanti a Se)

Speak Now (One Night in Miami)

Nominiranci za najboljšo filmsko montažo:

The Father

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Nominiranci za najboljšo scenografijo:

The Father

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

News of the World

Tenet

Nominiranci za najboljše posebne učinke:

Love and Monsters

The Midnight Sky

Mulan

The One and Only Ivan

Tenet

Nominiranci za najboljšo fotografijo:

Judas

Mank

News of the World

Nomadlan

The Trial of the Chicago 7

Nominiranci za najboljšo kostumografijo:

Emma

Ma Rainey's Black Bottom

Mank

Mulan

Pinocchio

Nominiranci za najboljšo masko in ličenje:

Emma

Hillbilly Elegy

Ma Rainey's Black Bottom

Mank

Pinocchio

Nominiranci za najboljši zvok:

Greyhound

Mank

News of the World

Soul

Sound of Metal

Nominiranci za najboljši kratki dokumentarni film:

Colette

A Concerto is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love Song for Latasha

Nominiranci za najboljši kratki igrani film:

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

The White Eye

Nominiranci za najboljši kratki animirani film:

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Opera

Yes-People

Lanske zmagovalce najdete tukaj: