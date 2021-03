To se ni zgodilo že 37 let: Za isto vlogo nominirana za oskarja in malino

Zlate maline so "nagrade" za najslabše igralce in filmske izdelke v preteklem letu, ter jih tradicionalno podeljujejo dan pred oskarji, ti pa veljajo za najboljše in najbolj cenjene nagrade v filmski industriji.

Ni redko, da so igralci v istem letu nominirani tako za malino kot tudi za oskarja, a ponavadi za drugačen film. Glenn Close pa se je to pripetilo za isto vlogo v istem filmu, natančneje Hillbilly Elegy. Zanjo je nominirana za zlato malino v kategoriji "najslabša igralka v stranski vlogi" ter za oskarja za "najboljšo igralko v stranski vlogi".

Gre za filmsko adaptacijo knjižne avtobiografske uspešnice avtorja J. D. Vancea, v kateri 73-letna igralka igra ekscentrično babico z imenom Mamaw, ki pomaga vzgajati mladega J. D.-ja.

Za zlato malino je nominirana prvič. Foto: IMDb

Dvojna nominacija prva po letu 1984

Zanimiva dvojna nominacija za isto vlogo, v kateri nekateri vidijo najslabši, drugi pa najboljši nastop igralke, se je nazadnje pripetil leta 1984 Amy Irving za film Yentl. Na koncu ni osvojila ne maline in ne oskarja.

Omembe vredno je tudi slavje Sandre Bullock leta 2010, ko je dva dni po tem, ko je za film Vse o Stevu dobila zlato malino, prejela oskarja v kategoriji za najboljšo igralko v glavni vlogi za film Zgodba o prvaku.

73-letna igralka je za oskarja nominirana že osmič. Nagrade do zdaj še ni osvojila. Foto: IMDb

Pri nominaciji za zlato malino je Glenn Close v družbi Kristen Wiig (Wonder Woman 1984), Maggie Q in Lucy Hale (Fantasy Island) ter Maddie Ziegler (Music), v tekmi za oskarja pa je v precej bolj bleščeči družbi: Olivia Coleman (The Father), Maria Bakalova (Borat: Naknadni film), Amanda Seyfried (Mank) in Youn Yuh-jung (Minari).

Letošnje maline bodo podelili 24. aprila, oskarje pa 25. aprila.

