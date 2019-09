To je slovenski kandidat za oskarja #video

Strokovna žirija je za slovenskega predstavnika, ki se bo potegoval za kandidaturo za nagrado oskar za najboljši mednarodni celovečerni film 2020, predlagala film Zgodovina ljubezni, ki ga je režirala Sonja Prosenc.

Letošnjo žirijo so sestavljali režiser Martin Turk, direktor fotografije Simon Gosnik, producentka Sara Živkovič, producent Branislav Srdić, producent Tomi Matič, montažer Andrej Nagode, igralka Nika Rozman ter predavateljica in publicistka Polona Petek.

Za kandidaturo so bili sicer ob Zgodovini ljubezni prijavljeni še filmi Igram, sem v režiji Miroslava Mandića, Ne bom več luzerka v režiji Urše Menart in Posledice v režiji Darka Štanteta.

Foto: Zveza DSFU

"Film pred gledalci razpre svet glavne junakinje, mladega dekleta, ki je pred nedavnim izgubilo mater. V edinstvenem in dovršenem filmskem jeziku riše notranje doživljanje protagonistke, ki se sooča z materino skrivno preteklostjo in skoznjo poskuša poiskati smisel v novonastalih odnosih. S subtilno dramaturgijo, ki jo nadgrajujejo do potankosti premišljeni zvočni in vizualni detajli, ustvari svojevrstno atmosfero, ki ne le očara, ampak predvsem povabi gledalca v lastno popotovanje po pokrajini čutnega," je žirija zapisala v obrazložitvi odločitve, da za oskarjevsko kandidaturo izbere Zgodovino ljubezni.

Foto: Zveza DSFU

"To je film, ki govori s tišino, ne z besedami, ter pri tem gledalca ne podcenjuje, temveč mu nudi prostor za lastno refleksijo. Prav zaradi zavestnega odmika od dogajanja je še bolj bogat v podobah, ki s svojo intenzivnostjo in premišljeno umeščenostjo oblikujejo zaokroženo celoto pomenov. Čas, misel in narava prevzamejo v tem filmu novo dimenzijo, saj nenehno razpirajo polja asociativnega, simbolnega in intuitivnega. Zgodovina ljubezni je nekonvencionalen in avtorsko prepoznaven film, ki ga odlikujejo vrhunski prispevki vseh članov ekipe, tako jasno uglašenih v enotno zgodbo, da bi ji bilo težko karkoli dodati ali odvzeti."

