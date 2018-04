Te grimase povedo več kot tisoč besed #video

Pokukajte v dogajanje na velikem odru Nove zvezde Slovenije

Veliki oder prinaša nova pravila in žirijo v polni zasedbi.

Na avdicijskih oddajah so kandidati, ki želijo postati Nova zvezda Slovenije, nastopali pred tremi žiranti – sestava žirije je bila tako iz oddaje v oddajo drugačna. A odslej bo vse drugače. Z velikim odrom prihajajo nova pravila ter žirija v polni zasedbi.

Tekmovalci, ki so si prislužili nastop na velikem odru, bodo torej nastopili pred vsemi petimi žiranti. Ti bodo na začetku nastopov sedeli nižje od odra, torej jim bo dogajanje skrito, samo slišali bodo nastopajočega. Če jih bo ta prepričal, pa se bodo s pritiskom na zeleni gumb dvignili in tako kandidatu dali svoj glas.

A hkrati sami ne bodo ostali skriti tistim, ki bodo peli. Na posebnih ekranih bodo ves čas prikazani njihovi obrazi, tako da bodo pevci, pevke ter tudi občinstvo ves čas vedeli, kako se ob nastopih počutijo.

In žiranti so ob poslušanju prve osmerice od 24 kandidatov s svojimi obrazi povedali več, kot bi lahko sporočili s tisoč besedami.

