Takšni in drugačni mutanti – od junaškega Wolverina do pošastne Godzile

V tokratnih TV-priporočilih vas vabimo k ogledu vseh 12 delov filmske serije Možje X, od izvirnega spektakla iz leta 2000 do letošnjega Temnega Feniksa, hkrati pa vam predstavljamo še nekatere druge celovečerce o mutiranih bitjih, kot je sloviti Godzila.

Možje X (X-Men, 2000)

Akcijski domišljijski spektakel, ki ga je Bryan Singer posnel po seriji istoimenskih stripov, spremlja skupino mutiranih ljudi s posebnimi sposobnostmi. Ti so razdvojeni v dva nasprotna tabora – prvega vodi telepatski profesor Charles Xavier (Patrick Stewart), drugega pa Magneto (Ian McKellen) – in se bojujejo, da bi zaščitili oziroma uničili svet, ki jih sovraži in se jih boji. • V nedeljo, 13. 10., ob 21. uri na FOX.* │ Tudi v videoteki DKino.

Možje X2 (X-Men 2, 2003)

V drugem poglavju sage o Možeh X se miroljubni mutanti podajo na svojo najnevarnejšo misijo do zdaj. Na njej morajo združiti moči s svojimi sovražniki in se spopasti z znanstvenikom Williamom Strykerjem, je je leta eksperimentiral na mutantih in jih načrtuje uničiti. • V nedeljo, 20. 10., ob 21. uri na FOX.* │ Tudi v videoteki DKino.

Možje X: Zadnji spopad (X-Men: The Last Stand, 2006)

V tretjem delu franšize Možje X novoodkrito "zdravilo" proti mutaciji grozi, da bo spremenilo tok zgodovine. Mutanti imajo prvič možnost izbire – zadržati svojo edinstvenost, čeprav ta pomeni odtujitev in samoto, ali pa se odreči svojim močem, da bi se lahko vključili v družbo. • V nedeljo, 27. 10., ob 21. uri na FOX.* │ Tudi v videoteki DKino.

Možje X: Prvi razred (X-Men: First Class, 2011)

V preddelu izvirne trilogije Možje x spoznamo mladega Charlesa Xavierja, ki poskuša zaradi svojih nadnaravnih moči ustanoviti šolo za mutante. Pomaga mu najboljši prijatelj Erik, a se z novimi varovanci in prijatelji znajdeta sredi ene od najhujših svetovnih kriz, ki bi lahko uničila človeštvo. • V torek, 8. 10., ob 10.35 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO in v videoteki DKino.

Možje X: Dnevi prihodnje preteklosti (X-Men: Days Of Future Past, 2014)

Da bi preprečil prihodnje dogodke, v katerih bodo mutante in njihove človeške prijatelje pokončali neustavljivi uničevalni stroji, ki so jih ustvarili s pomočjo genskega zapisa mutantke Mystique, neranljivi Wolverine odpotuje nazaj v preteklost, da bi preusmeril usodni tok zgodovine. • V sredo, 9. 10., ob 10.30 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO in v videoteki DKino.

Možje X: Apokalipsa (X-Men: Apocalypse, 2016)

Nepremagljiv in nesmrten mutant Apokalipsa je po tisočletnem ujetništvu znova svoboden. Besen, ker jih ne štejejo več za bogove, zbere moštvo najmočnejših svoje vrste, da bi uničil človeštvo in vzpostavil nov svetovni red. Da bi preprečili globalno uničenje, popeljeta Raven in Profesor X ekipo mladih Mož X v epski boj z na prvi pogled nepremagljivim nasprotnikom. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Možje X: Temni Feniks (X-Men: Dark Phoenix, 2019)

Spektakularno zgodbo o preoblikovanju nadarjene mutantke Jean Grey v Temnega Feliksa, najmočnejšo in najnevarnejšo silo v vsem vesolju. Razdvojeni Možje X se znajdejo pred dilemo – ali je življenje članice njihove ekipe vredno več kot življenja drugih ljudi na svetu? • Film je na voljo v videoteki DKino.

Možje X na začetku: Wolverine (X-Men Origins: Wolverine, 2009)

V preddelu akcijske franšize Možje X spoznamo zgodbo o izvoru neranljivega mutanta Wolverina (Hugh Jackman) in njegovo epsko, nasilno in hkrati tragično romanco, zaradi katere začne ta sodelovati z zloveščim programom Orožje X – tajnim vojaškim poskusom, v katerem imajo mutanti bistveno vlogo. • V četrtek, 17. 10., ob 19. uri na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO in v videoteki DKino.

Wolverine (The Wolverine, 2013)

V drugem samostojnem celovečercu o Wolverinu se Logan (Jackman), več stoletij star mutant in član Mož X, odpotuje na Japonsko, kamor ga zvabi stari prijatelj iz časa 2. svetovne vojne. Tam se znajde v smrtonosnem svetu pripadnikov jakuz in nepremagljivih samurajev. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Logan: Wolverine (Logan, 2017)

V bližnji prihodnosti utrujeni Logan v skrivališču blizu mehiške meje skrbi za bolehnega profesorja X. Njegovi načrti, da se skrije pred svetom in zaščiti svojo zapuščino, se obrnejo na glavo, ko se k njima zateče mlada mutantka. Zadnje in kritiško najbolj hvaljeno poglavje sage o slovitem mutantu Wolverinu, s katerim sta se Hugh Jackman in Patrick Stewart dokončno poslovila od franšize Možje X. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Deadpool (2016)

Nekdanji posebni agent se podvrže poskusnemu zdravljenju, ki ga spremeni v iznakaženega, a neranljivega superjunaka. S smislom za obešenjaški humor se poda na lov za pokvarjencem, ki mu je skoraj uničil življenje. Deadpool je po Wolverinu drugi Marvelov mutant, ki je dobil lasten celovečerec. Lik se je sicer pojavil že v filmu Možje X na začetku: Wolverine, kjer ga je prav tako igral Ryan Reynolds, vendar zgodbi obeh filmov nista povezani. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Deadpool 2 (2018)

Jezikavi mutant z obešenjaškim smislom za humor Wade Wilson, znan tudi pod vzdevkom Deadpool (Ryan Reynolds), zbere moštvo sebi podobnih izobčencev, da bi dečka z nadnaravnimi močmi zaščitil pred surovim časovnim popotnikom in supervojakom Cablom (Josh Brolin). • V sredo, 16. 10., ob 23.50 na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Godzila (Godzilla, 2014)

Najbolj čaščena filmska pošast na svetu je doživela svoj preporod v tej hvaljeni hollywoodski uspešnici iz leta 2014, cilj njenega tokratnega uničevalnega pohoda pa je japonska prestolnica Tokio. Film Godzilla vs. King Ghidorah (1991) nam je pokazal, da je Godzila zaradi jedrskega sevanja mutirala iz dinozavra, poimenovanega godzilozaver. • V torek, 8. 10., ob 18.20 na AXN in v petek, 11. 10., ob 16.40 na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO in v videoteki DKino.

Godzila II: Kralj pošasti (Godzilla: King of the Monsters, 2019)

Ko se orjaške starodavne supervrste, ki so veljale za mite, znova dvignejo na obličje Zemlje, obstoj človeštva kar naenkrat obvisi na nitki … Mogočni Godzila se v nadaljevanju uspešnice iz leta 2014 spopade z Mothro, Rodanom in svojim največjim sovražnikom – triglavem kralju Ghidorahom. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Rampage: Veliko razdejanje (Rampage, 2018)

Ko se tri divje živali zaradi gensko spremenjenega cepiva preobrazijo v pošastne orjake, jih morata primatolog (Dwayne Johnson) in genetičarka (Naomie Harris) ustaviti, preden bi mutirani velikani na čelu z nekdanjim goriljim prijateljem glavnega junaka povsem razdejali Chicago. • V ponedeljek, 7. 10., ob 6. uri na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Ninja želve (2014) in Ninja želve: Iz senc (2016)

V uvodnem filmu ponovno zagnane franšize se štirje znameniti junaki pod vodstvom mojstra Splinterja in ob pomoči novinarke Gale (Megan Fox) zoperstavijo zlobnemu Shredderju, v nadaljevanju iz leta 2016 pa želvaki branijo New York pred sovražnimi mutanti in uničujočimi robotskimi Nezemljani. • Oba filma sta na voljo v videoteki DKino.

Projekt Titan (The Titan, 2018)

V bližnji prihodnosti, v kateri površje Zemlje ni več naseljivo, nekdanjega vojaškega pilota Ricka Janssena (Sam Worthington) izberejo za vojaški poskus – s pomočjo mutacije želijo ustvariti človeka, ki bo sposoben preživeti v neizprosnem okolju Saturnovega meseca Titana. • V nedeljo, 13. 10., ob 0.20 na CineStar TV Premiere 2.

Mimik (Mimic, 1997)

Pred tremi leti je etimologinja dr. Susan Tyler (Mira Sorvino) s pomočjo genskega inženiringa ustvarila insekt, da bi iztrebila ščurke, ki prenašajo nalezljivo bolezen. Ta bi morala po eni generaciji poginiti, a se izkaže, da so insekti mutirali, zdaj pa želijo uničiti njihovega edinega plenilca – človeštvo. ZF-grozljivka Mimik je prvi film, ki ga je oskarjevec Guillermo del Toro (Oblika vode) posnel v angleškem jeziku. • V ponedeljek, 14. 10., ob 3.30 na AMC.*

Napovednik filma Logan: Wolverine:

[video: 63524 / ]

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA CineStar TV Premiere 2 227│ 228 (HD) NE AMC 232│ 246 (HD) DA FOX 210│ 211 (HD) DA AXN 229 DA