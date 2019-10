Možje X: Temni Feniks (X-Men: Dark Phoenix)

X-Men: Dark Phoenix © 2019 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

Najnovejši film v franšizi Možje X pripoveduje spektakularno zgodbo o preoblikovanju nadarjene mutantke Jean Grey v najmočnejšo in najnevarnejšo silo v vsem vesolju.

ZDA, Kanada │ 2019 │ 109 min. │ Akcijska domišljijska pustolovščina R: Simon Kinberg│ I: Jennifer Lawrence, James McAvoy, Jessica Chastain, Sophie Turner IMDb: 5,8/10 │ Rotten Tomatoes: 23 % │ Uporabniki Googla: 72 %

Mutantka Jean Grey med reševalno misijo v vesolju absorbira kozmično energijo, ki ji da neverjetno, a nestabilno moč in jo spremeni v Temnega Feniksa.

Ko začne izgubljati nadzor, njena dejanja razdvojijo Može X. Ti se znajdejo pred dilemo – ali je življenje članice njihove ekipe vredno več kot življenja drugih ljudi na svetu?

"Turnerjeva je v vseh točkah zgodbe osredotočena na duševno stanje lika, na njegovo bolečino, jezo, zmedo, žalost in grozo. To omogoča drugačno vrsto filma Možje X in enega od boljših." Mick LaSalle, San Francisco Chronicle

"Temni Feniks, dvanajsti film v skoraj dve desetletji stari franšizi, se dvigne iz pepela neumnega in napihnjenega filma Možje X: Apokalipsa – to ni ravno prosto leteča ptica, je pa precej bolje od tistega, kar je prišlo prej." Leah Greenblatt, Entertainment Weekly

Napovednik filma Možje X: Temni Feniks: Zanimivosti: Temni Feniks je dvanajsti del filmske serije Možje X – ta poleg sedmih filmov iz franšize Možje X vključuje še tri samostojne celovečerce o Wolverinu in dva o Deadpoolu – in nadaljevanje filma Možje X: Apokalipsa iz leta 2016.



Hkrati je to zadnji film v seriji, ki ga je produciral studio 20th Century Fox. Po Disneyjevem prevzemu omenjenega studia se bo saga namreč preselila v Marvelovo filmsko vesolje.

To je drugi film po Možeh X: Zadnjem spopadu (2006), v katerem se mutantka Jean Grey prelevi v Temnega Feniksa.

Zgodbi obeh filmov temeljita na stripovski fabuli Saga o Temnem Feniksu, ki sta jo leta 1980 pod okriljem stripovske založbe Marvel ustvarila pisec Chris Claremont in ilustrator John Byrne .

Temni Feniks je celovečerni režijski prvenec scenarista in producenta Simona Kinberga.



Sophie Turner je med pripravami na vlogo Temnega Feniksa proučevala duševne bolezni.

je med pripravami na vlogo Temnega Feniksa proučevala duševne bolezni. Sloviti skladatelj Hans Zimmer se je odločil, da ne bo več komponiral za filme o superjunakih, potem ko je ustvaril glasbene podlage za filme Superman, Čudežna ženska, Spider-Man in trilogijo Vitez teme, a ga je Simon Kinberg prepričal, da je sodeloval pri tem filmu.

se je odločil, da ne bo več komponiral za filme o superjunakih, potem ko je ustvaril glasbene podlage za filme Superman, Čudežna ženska, Spider-Man in trilogijo Vitez teme, a ga je Simon Kinberg prepričal, da je sodeloval pri tem filmu.

Temni Feniks je prvi film v seriji, v katerem se ne pojavi Logan/Wolverine oziroma v katerem tega nihče ne omeni.



Igralec Hugh Jackman se je namreč po filmu Logan: Wolverine (2017) upokojil od igranja tega lika, v filmu Deadpool 2 (2018) pa so uporabili posnetke iz snemanja filma Možje X na začetku: Wolverine (2009).

