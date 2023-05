V življenju se večinoma trudimo biti dobri in pomagati soljudem, a v filmih in serijah prav vsak od nas kdaj občuduje pristne zlobneže, ljudi, ki namenoma (ali pomotoma) vnašajo kaos in brezobzirno uničujejo svoje sovražnike.

Takšni so tudi glavni junaki ene najboljših dramskih serij zadnjih let − Nasledstva (Succession), ki se ravno približuje zaključku na HBO. A brez skrbi, tudi po finalu serije ne boste ostali brez likov, ki jih ljubite ali sovražite, saj smo za vas pripravili izbor filmov in serij iz pretočnih videotek, ki ponujajo točno to.

HBO Max

Igra prestolov (Game of Thrones)

Nasledstvo si je pogosto prislužilo opis "kot Igra prestolov, a brez zmajev", in res, v obeh serijah je v ospredju boj za prevlado v imperiju, v eni medijskem, v drugi pa dejanskem. In v obeh zgodbah je fokus na šikaniranju, izkoriščanju nasprotnikovih šibkih točk in uživanju ob njihovem propadu. Kar v primeru usode Ramsayja Boltona prinese užitek tudi publiki.

Podpredsednica (Veep)

Podpredsednica Selina Meyer in njena ekipa nista zlobni, sta pa sebični, vase zagledani in ne prav zares sposobni. Kar je recept za povzročanje kaosa in puščanja razdejanja v življenjih ljudi, ki jih srečajo – posledično pa tudi cele države. Ampak zmeraj na komičen način.

Netflix

Seinfeld

Lik Elaine Benes, ki ga Julia Louis-Dreyfus igra v Seinfeldu, ni posebej drugačen od njenega lika iz Podpredsednice, kakor tudi ne usoda ljudi, ki jih Jerry Seinfeld in druščina povečini pomotoma uničita. Ena najbolj priljubljenih komičnih serij vseh časov ni tako zelo drugačna od Nasledstva, a ima obilico humorja.

An Inspector Calls

Za raznolikost smo dodali star, črno-bel angleški film o premožni družini, ki je po obilni večerji izredno zadovoljna sama s seboj, ko se na vratih nenadoma pojavi policijski inšpektor, ki preiskuje smrt mladenke. Kmalu se izkaže, da je prav vsak član družine na neki način pripomogel k njenemu propadu. Ali pač?

Voyo

Dobrodošli v Schitt’s Creeku

Milijonarska družina Rose zaradi prevare ostane brez ficka in se je prisiljena preseliti v zakotno mestece Schitt’s Creek, ki so ga pred časom kupili. Tam jih čaka življenje, ki si ga niso predstavljali. Čeprav so vsi štirje Rosovi vase zagledani tepci z večvrednostnim kompleksom, pa za razliko od Seinfeldove druščine skozi serijo dejansko odrastejo.

Telenovela

Po drugi strani druščina iz Telenovele ne doživi nobene moralne ali intelektualne rasti. V ospredju zgodbe je vodstvo televizijske postaje, ki jo želi prevzeti, zato najamejo najbolj neumnega človeka, da bi vodil program in zbil ceno. V glavnih vlogah odlični Bojan Emeršič, Brane Šturbej in Nina Ivanič.

SkyShowtime

Dexter

Kaj pa, če bi obstajal serijski morilec, ki ubija druge serijske morilce? To je premisa Dexterja, ki skozi sezone nekoliko izzveni, a nam pred tem ponudi mnogo napetih trenutkov, v katerih dejansko navijamo za psihopata.

Amazon Prime Video

Dead Ringers

V čisto sveži predelavi kultnega filma Davida Cronenberga v miniserijo karizmatičnega Jeremyja Ironsa vlogo bratov dvojčkov nadomesti nič manj magnetna Rachel Weisz. Zgodba je osredotočena na dvojčici, ki sta ginekologinji in zavestno prestopita moralne meje.

Ni je več (Gone Girl)

Še en film o privlačni psihopatki, ženski, ki moža za varanje kaznuje tako, da inscenira svoj umor in izgine, da bi on postal glavni osumljenec. No, ali pa se nam to le zdi, saj je film Davida Fincherja mojstrsko zgrajena sestavljanka, polna nezanesljivih in lažnivih protagonistov.

Disney+

Odbita rodbina (Arrested Development)

Podobno kot Rosovi v Dobrodošli v Schitt’s Creek, so tudi Bluthovi bogataši na robu bankrota. A vsa odgovornost za malverzacije je povsem na njihovi strani, saj je vsak od njih izredno sebičen, brezobziren in pripravljen na prvo mesto postaviti zgolj samega sebe. Če le ne bi bili tako izredno neumni in nesposobni.

V Philadelphiji je zmeraj sončno (It’s Always Sunny in Philadelphia)

Serijo so ustvarili trije glavni igralci, ki niso uspeli dobiti dobrih vlog. Osnovni koncept je bil, da so kot Seinfeld, a iz nižjega družbenega razreda. In še bistveno bolj grozni. Ekipi se je konec prve sezone pridružil slavni Danny DeVito, ki še ni bil videti srečnejši kot v vlogi neotesanega, surovega in pogosto ogabnega Franka. Pri 165 epizodah skozi 17 sezon je povsem očitno, da vedo, kaj delajo.

Oglejte si še: