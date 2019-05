Tako se je HBO odzval na spodrsljaj s kavnim lončkom v Igri prestolov

Čeprav se je lonček v kadru pojavil le za nekaj sekund, je bilo to dovolj za številne spletne komentarje, tvite in gife.

Čeprav se je lonček v kadru pojavil le za nekaj sekund, je bilo to dovolj za številne spletne komentarje, tvite in gife. Foto: zajem zaslona

Oboževalci so v četrti epizodi osme sezone Igre prestolov opazili lonček kave, za katerega so predvidevali, da prihaja iz svetovno znane kavarne, zdaj pa se je HBO odzval na ta spodrsljaj.

Televizijska hiša HBO, ki predvaja priljubljeno serijo Igra prestolov, je javno komentirala spodrsljaj v zadnji epizodi osme sezone, ko se je med nazdravljanjem zmagi nad belimi hodci in uspešni ubranitvi Zimišča na mizi pojavil kavni lonček "modernejše dobe".

Čeprav je bil v kadru le nekaj sekund in se zelo slabo vidi, za kakšen lonček pravzaprav gre, so oboževalci sklenili, da prihaja iz svetovno znane kavarne Starbucks, ter na to nemudoma opozorili splet in svet.

Novice iz Zimišča. Bela kava, ki se je pojavila v epizodi, je bila napaka. Daenerys je naročila zeliščni čaj,

so šaljivo zapisali na Twitterju in objavo pospremili z gifom nazdravljajoče Daenerys.

News from Winterfell.



The latte that appeared in the episode was a mistake. #Daenerys had ordered an herbal tea. pic.twitter.com/ypowxGgQRl — Game of Thrones (@GameOfThrones) May 6, 2019

Mnogi se ob tem še vedno sprašujejo, ali je šlo res za spodrsljaj ali za pretkano umestitev znamke v eno najbolj gledanih serij vseh časov. Kakorkoli, številni so si enotni, da si serija takšnega kova tega v nobenem primeru ne bi smela privoščiti, sploh ker so morali oboževalci na zadnjo sezono čakati skoraj dve leti.

Po zmagi nad belimi hodci gledalce zdaj čaka še spopad s Cersei. Foto: zajem zaslona

Še dva dela in trije spinoffi

Do zdaj so predvajali štiri dele osme sezone od šestih, od konca Igre prestolov nas torej ločita še dva dela, ki bosta dolga po 1 uro in 20 minut. Po tem bodo na spored prišle kar tri dodatne ločene serije (spinoffi), ki se bodo prav tako navezovale na knjige Georgea R. R. Martina. To je pred nekaj dnevi potrdil kar Martin sam.