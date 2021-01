Ta vroča serija podira rekorde #video

Zgodovinska serija Bridgerton, v kateri ne manjka ljubezenskih razprtij, gorečih hrepenenj, nesojenih romanc in tudi ne vročih posteljnih prizorov, je trenutno najbolj glede serija na Netflixu vse od njegovega obstoja. Podrla je vsa pričakovanja in tudi rekorde.

Osrednja lika prve sezone serije sta Daphne Bridgerton in vojvoda Simon Hastinški. Foto: IMDb

V pičlih 28 dneh si jo je namreč ogledalo kar 82 milijonov gospodinjstev po svetu. V gledanosti je postala številka ena v kar 83 državah ter se uvrstila med top deset serij v prav vseh državah sveta, z izjemo Japonske, poroča portal E! News. Tudi knjige pisateljice Julie Quinn, po katerih je nadaljevanka posneta, so se po 18 letih od izdaje znova uvrstile na lestvico najbolje prodajanih knjig New York Timesa.

Da je nova ljubezensko obarvana zgodovinska drama tako velik hit, pravzaprav ne bi smelo presenetiti, kajti pod njo se je podpisala slavna producentka in scenaristka Shonda Rhimes, avtorica številnih televizijskih uspešnic, kot so Škandal (Scandal), Talenti v belem (Grey's Anatomy) in Postaja 19 (Station 19). Serija pripoveduje o družinah iz visoke ameriške družbe, pri čemer se osredotoča predvsem na za zakon godne mladenke in njihove snubce. Prva sezona se osredotoča na najstarejšo hčer iz družine Bridgerton Daphne, ki se zaljubi v čustveno zadržanega, a nadvse postavnega in očarljivega vojvodo Hastinškega.

Družina Bridgerton Foto: IMDb

Pred kratkim je sicer Netflix potrdil, da se bo spomladi začelo snemanje druge sezone serije Bridgerton, v kateri bo osrednji lik Daphnejin starejši brat Anthony, ki si mora v londonski visoki družbi čim prej najti ustrezno nevesto. Oboževalci so seveda novico sprejeli z navdušenjem, a se nemudoma začeli tudi spraševati, ali to pomeni, da Daphne in vojvoda Simon ne bosta več nastopala v seriji. Na odgovore bodo žal morali še nekaj časa počakati, kajti ustvarjalci za zdaj o novi sezoni ne želijo razkriti še ničesar.