Sophia Loren po več kot desetletju spet v filmu. Bo v tekmi za oskarja?

Italijanska diva Sophia Loren bo po več kot desetletje dolgem premoru spet zaigrala v celovečernem filmu. 86-letnica ima namreč glavno vlogo v filmu La vita davanti a sé, ki ga režira njen sin Edoardo Ponti, gledati pa ga bo mogoče na platformi Netflix.

Igrala bo Judinjo Roso, ki je preživela holokavst, zdaj pa skrbi za otroke prostitutk. V svoj dom sprejme osirotelega dečka, priseljenca iz Senegala, in med njima se splete posebna vez.

Prizor iz filma Foto: IMDb

"Ko mi je sin predlagal to vlogo, so se mi uresničile sanje. Takoj sem pograbila priložnost," je italijanska filmska legenda povedala za filmski portal Deadline, "čudovito je bilo igrati to močno, a hkrati krhko žensko, ki me spominja na mojo mamo."

Netflix bo film začel predvajati 13. novembra, po poročanju portala Deadline pa se že govori, da bi Lorenova s to vlogo lahko bila v igri za oskarja. Italijanka je sicer že oskarjevka - leta 1961 je slavila z vlogo v filmu Dve ženski, leta 1991 pa ji je Akademija podelila še častnega oskarja za življenjsko delo.

