Slovanska fantazija, posneta v Sloveniji

Serija temelji na romanih Andrzeja Sapkowskega, ki jih je pred tem popularizirala istoimenska videoigra, gledalce pa je osvojil mišičasti in mrki Henry Cavill v glavni vlogi. Ta se s tretjo sezono poslavlja, Geralta pa bo v naslednji sezoni igral Liam Hemsworth. Romani so na voljo tudi v slovenščini, tretji roman Vilinska kri je izšel pred kratkim.

Napovednik tretje sezone serije Veščec (The Witcher)

Slovanska mitologija

Naslovni junak je Geralt iz Rivije in veščec je njegov poklic. Veščeci so posebej izurjeni – in kot izvemo v kasnejših zgodbah z magijo skorajda gensko spremenjeni – plačanci, ki potujejo po svetu Kontinenta in proti plačilu ubijajo pošasti. Te so se po Kontinetu razpasle po neznanem dogodku pred davnimi leti, ki je prepletel različne svetove. Za slovenske gledalce in bralce je nedvomno ključni čar Veščeca naslanjanje na slovansko mitologijo, saj je avtor literarne predloge Poljak in tudi ustvarjalci serije so sledili temu vzdušju in podobi. Tako je serija videti veliko bolj srednjeevropska kot denimo kateri izmed svetov visoke fantazije, ki temeljijo na Gospodarju prstanov. Ne nazadnje je bila serija tudi posneta v tem delu sveta, tretja sezona deloma celo v Sloveniji.

Svet Veščeca ima skoraj globlje razpredene politične spletke kot Igra prestolov, a se te vseeno odvijajo v ozadju, saj je veliko več fokusa na akciji in življenju običajnih ljudi, precej pa je tudi humorja. Za tega v veliki meri poskrbi trubadur z lutnjo Jaskier (v slovenščini poimenovan Zlatič), ki spremlja Geralta na njegovih poteh, kuje rime o njegovih podvigih in se posveča popivanju, ljubimkanju in vsesplošnemu razvratu. Skozi njegov lik tako dobimo vpogled v bolj zabavne vidike fantazijskega sveta, namesto zgolj tegob vladarjev. No, tudi tega ne manjka, saj je dober del zgodbe posvečen političnim spletkam med čarovniki, nekaterimi človeškimi kraljestvi, vilinci in ne nazadnje tudi veščeci.

Fokus na izjemni akciji

Serija ima vseeno precej kompleksno mitologijo in številne politične preobrate, tako da je Netflixovo hkratno serviranje celotne sezone kar prednost pred čakanjem na nove epizode vsak teden, še bolj pa je dobrodošla bogato založena videoteka s povzetki sezon in predstavitvami junakov, da lahko gledalec obnovi dogajanje pred začetkom nove sezone. Posledično tukaj ne bomo poskušali predstavljati političnih iger Nilfgarda, sveta čarovnikov ali žrtve, ki je potrebna, da človek postane Veščec, niti predstavljali posameznih pošasti, kot so lesnik, volkodlak ali štriga. Hkrati je treba poudariti, da je Kontinent zaradi teh elementov resda še bolj prepričljiv in dinamičen, a glavni adut serije je akcija, in tukaj tretja sezona niti malo ne razočara. Že v prvi epizodi z naslovom Shaerrawedd imamo namreč spopad, kjer se meči klešejo, ščiti lomijo in kjer kamera v dolgem kadru spremlja Geralta, ko seka po vilinskih in človeških napadalcih z leve in desne.

Beštije iz Veščeca

Dodaten vpogled v svet predstavljajo tudi knjige, in sicer so v slovenščini za zdaj na voljo prve tri, četrta je pri Mladinski knjigi napovedana za jesen. Pri tem sta prvi dve knjigi, Zadnja želja in Meč usode, pravzaprav zbirki kratkih zgodb in novel, postavljeni v isti svet, in sta služili kot predloga prvi sezoni serije, tretja knjiga, Vilinska kri, pa je že bolj zaključena zgodba in je bila osnova druge sezone. Knjige je prevedel Klemen Pisk in pri tem uporabil resnično "žmohten" jezik, ki bralca dodatno potopi v ta svet. Glede na odlično prodajo knjig je mogoče pričakovati, da bomo v slovenščini dobili vseh osem.

Revolucionarna igra in slovenska fantazija

Kljub Netflixovi seriji je še zmeraj najbolj priljubljen del franšize serija videoiger, ki jih je razvil poljski studio CD Projekt. Igre so tretjeosebna pustolovščina z delno odprtim svetom, v katerih smo v vlogi Geralta in potujemo naokrog ter se lotevamo misij, ki vključujejo različne podvige: od iskanja zaklada do bojevanja proti pošastim ali pa ljudem. Kompleksno zgrajen narativ igralca vodi skozi številne možne razplete in odločitve, ki jih sprejmemo, med igranjem pa imajo lahko daljnosežne posledice na razvoj igre. Prav ta vidik naredi Witcherja tako zanimivega za igranje, saj spodbuja ponovno igranje in preizkušanje različnih pristopov, pri CD Projektu pa so koncept nadgradili v igri Cyberpunk 2077. Za zdaj zadnja igra The Witcher 3: Wild Hunt je izšla leta 2015, kar je za videoigre cela večnost, a je še zmeraj aktualna in deluje tudi na vseh novih platformah konzol. Za prihodnje leto je napovedana predelava izvirnega Witcherja z novo grafiko in bolj izpiljenim načinom igranja, prirejenim tudi za konzole.

Napovednik za igro The Witcher 3: Wild Hunt

Tretjo sezono so med drugim posneli tudi v Sloveniji, in že v prvi epizodi lahko prepoznamo Nanos, ko Geralt, Yennefer in Ciri potujejo čez planoto. Snemanje je sicer potekalo v popolni tajnosti, tako da podrobnosti nismo izvedeli, je pa Veščec ponovni dokaz fantazijske podobe Slovenije, saj so pri nas med drugim snemali že Amazonovo serijo Kolo časa (The Wheel of Time), film Zgodbe iz Narnije: Princ Kaspijan (Chronicles of Narnia: Princ Caspian) in Marvelovo serijo Moon Knight. Slovenija je sicer pogosta lokacija za številne oglase, Slovenski filmski center pa že leta dela na promociji Slovenije kot filmske kulise in Veščec kaže, da je pri tem vse uspešnejši.

Prvi del tretje sezone Veščeca je na voljo v spletni videoteki Netflix in obsega pet epizod. Preostale tri epizode sezone bodo na voljo 27. julija. Medtem je četrta sezona v pripravi oziroma je v pripravi novi Geralt Liam Hemsworth, ki srdito trenira, da bi dosegel mišični obseg Henryja Cavilla. Slednji se je odločil zapustiti serijo, da se bo osredotočil na ustvarjanje serije po franšizi Warhammer 40.000, o kateri pa za zdaj še ni veliko znanega.

Preberite še: