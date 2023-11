Slavnega igralca opazili povsem blizu nas #foto

Z oskarjem nagrajeni igralec Eddie Redmayne se te dni mudi v hrvaški Istri, kjer poteka snemanje nove Netflixove serije The Day of the Jackal.

Snemanje poteka v mestih Labin in Rabac na jugovzhodni obali hrvaške Istre, kjer je v tem tednu omejeno gibanje in parkiranje.

Glavni vlogi v seriji The Day of the Jackal, ki jo bodo posneli po romanu Fredericka Forsytha in istoimenskem filmu iz leta 1973, sta pripadli oskarjevcu Eddieju Redmaynu in španski igralki Ursuli Corbero, ki je zaslovela s serijo Money Heist (La Casa de Papel). Oba so v teh dneh že opazili v omenjenih hrvaških mestih.

Fotografije s snemanja si oglejte v spodnji fotogaleriji:

V tednu od 6. do 10. novembra zaradi snemanja nove Netflixove serije v Labinu ni mogoče parkirati na Titovem trgu, Ulici Paola Sfecija, promenadi svetega Marka in mestni trdnjavi. Omogočeno pa je brezplačno parkiranje na parkirišču Rialto in mestnem pokopališču.

Na Hrvaškem snemajo že od 27. septembra

Eno od prizorišč snemanja je tudi razkošna počitniška vila Rosa dei Venti v Rabcu. Snemanje na Hrvaškem se je začelo že 27. septembra in je sprva potekalo na otoku Pag, nato pa v naselju Vrsi pri Zadru.

V seriji poleg Redmayna in Corberojeve igrajo še Lashana Lynch, Adam James, Scott Alexander Young, Hans Peterson in drugi znani igralci.

Redmayne je sicer eden najbolj znanih in uspešnih britanskih igralcev. Leta 2015 je prejel oskarja za vlogo Stephena Hawkinga v filmu Teorija vsega (The Theory of Everything), igral pa je tudi v filmskih uspešnicah, kot so Nesrečniki (Les Miserables), Dansko dekle (The Danish Girl) in trilogija Magične živali (Fantastic Beasts).

Foto: Guliverimage

