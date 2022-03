Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kar ste želeli, to ste dobili, je sporočil Netflix in v svojo ponudbo vsebin vrnil serijo Sluga naroda, s katero se je proslavil zdajšnji ukrajinski predsednik.

Serija Sluga naroda z Volodimirjem Zelenskim v glavni vlogi v zadnjih tednih velja za najbolj iskano serijo, za pravice predvajanja se potegujejo TV-mreže s praktično celega sveta.

Med njimi je bil tudi Netflix, ki je Slugo naroda do lanskega leta sicer imel v svoji ponudbi, a je takrat – bodimo iskreni – nihče ni gledal. Zdaj je seveda drugače, vsi si želijo ogledati serijo, ki je s svojo zgodbo na nek način celo napovedala prihodnost oziroma usodo Zelenskega, igralca, ki se je presenetljivo zavihtel na čelo Ukrajine.

Foto: IMDb

Kot kaže, je Netflixu uspelo znova pridobiti pravice za predvajanje serije Sluga naroda, ta teden so jo namreč vrnili v svojo ponudbo in ob tem sporočili: "Kar ste želeli, to ste dobili, serija Sluga naroda je spet dostopna na Netflixu."

Za zdaj je na voljo prva sezona od treh posnetih, ki obsega 23 epizod. Serija Sluga naroda sicer govori o srednješolskem učitelju zgodovine, ki zaradi viralnega posnetka, na katerem se zgraža nad skorumpirano ukrajinsko oblastjo, zmaga na predsedniških volitvah.

