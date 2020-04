Šele zdaj opazili napako v filmu, nagrajenem z oskarjem #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V film, ki se dogaja v 19. stoletju, sta se prikradli sodobni termosteklenica in plastenka.

Film Čas deklištva (Little Women), lanska priredba romana Louise May Alcott iz leta 1868, je bil na zadnjih Oskarjih med filmi z največ nominacijami, zbral jih je šest, na koncu pa odnesel oskarja za kostumografijo.

Kostumi so bili torej vrhunski, je pa neka gledalka pred kratkim ugotovila, da se je pri scenografiji zalomilo. Velika oboževalka knjige in filmskih priredb Čas deklištva Madelyn Rancourt je namreč opazila, da se v enem od prizorov pojavita dva predmeta, ki ne spadat v 19. stoletje, v katero je postavljena zgodba.

Na polici, pred katero stoji igralec Timothee Chalamet, stoji termosteklenica, za njo pa še plastenka vode, je ugotovila.

Poglejte:

Še bolj zanimivo je dejstvo, da so režiserka filma Greta Gerwig ter igralci Saoirse Ronan, Laura Dern in Chalamet decembra lani za Vanity Fair posneli video, v katerem analizirajo nekatere prizore iz filma. Eden od njih je tudi ta, v katerem "nastopita" termosteklenica in plastenka, v videu pa celo zamrznejo kader, v katerem ju je mogoče videti.

Opazili ju boste pri dveh minutah in 52 sekundah:

Vse skupaj seveda močno spominja na spodrsljaje, ki so si jih privoščili v zadnji sezoni Igre prestolov: