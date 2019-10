Sedem presenetljivih dejstev, ki jih niste vedeli o seriji Talenti v belem

Talente v belem so razglasili za najboljšo medicinsko dramsko serijo vseh časov, v videoteko Pickbox NOW na televiziji Telekoma Slovenije pa je prispela že 14. sezona te brezčasne TV-uspešnice.

Medicinsko dramsko serijo Talenti v belem (Grey's Anatomy) so začeli predvajati leta 2005 in velja za eno od najbolj priljubljenih serij za verižne oglede.

V zakulisju njenega ustvarjanja je toliko zgodb, da je skoraj nemogoče poznati vse, zato smo za vas izpostavili sedem najbolj presenetljivih dejstev o Talentih v belem.

1. V seriji so se obdržali samo štirje glavni junaki

Po 14 sezonah in več kot 300 epizodah so ostali samo štirje glavni junaki, ki smo jih lahko spremljali od samega začetka serije. To so Meredith Grey (Ellen Pompeo), Alex Karev (Justin Chambers), Miranda Bailey (Chandra Wilson) in Richard Webber (James Pickens Jr.).

Zgodba serije Talenti v belem se vrti okoli glavne junakinje dr. Meredith Grey, to pa od samega začetka igra Ellen Pompeo. 2. Grey's Anatomy je resnična knjiga

Serija se izvirno imenuje Grey's Anatomy, to pa je tudi naslov učbenika za anatomijo, ki ga še danes tiskajo. Avtor knjige je Henry Gray, knjigo pa je mogoče naročiti na eBayu.

3. Pri scenariju sodelujejo resnični zdravniki

Producenti so za svetovalce za medicinske primere in izraze zaposlili prave zdravnike. Njihova naloga je poskrbeti, da scenaristi vse točno zapišejo. Ko želijo navesti kaj strokovnega, napišejo samo "nekaj medicinskega", nato zdravniki dopolnijo scenarij s primernim izrazom.

4. Serija je pomagala rešiti življenje

Desetletna deklica je uspešno oživila mamo po tem, ko je ta dobila astmatični napad. Pozneje je deklica izjavila, da se je pravilnega načina oživljanja naučila prav ob ogledu Talentov v belem.

Talenti v belem so prejeli številne nagrade, med njimi tudi zlati globus za najboljšo dramsko TV-serijo, in bili nominirani za kar 38 emmyjev. 5. Katherine Heigl je zavrnila nominacijo za emmyja

Leta 2008 je Heiglova za svojo vlogo Izzy zavrnila nominacijo za emmyja. V uradni izjavi je zapisala, da ji scenaristi po njenem mnenju niso dali dovolj kakovostnega gradiva in da z njo noče prikrajšati igralk, ki so tega prejele. Kmalu po tem je igralka zapustila serijo.

6. Ellen Pompeo je najbolje plačana igralka v seriji

Producenti so lani razkrili, da Ellen Pompeo (Meredith Grey) na leto zasluži 20 milijonov ameriških dolarjev. To pomeni, da na epizodo zasluži približno 575 tisoč dolarjev.

7. Prihodnost serije je odvisna od Ellen Pompeo

Ustvarjalka serije Shodna Rhimes je dejala, da se bo snemanje serije nadaljevalo, dokler bo Ellen Pompeo pripravljena igrati Meredith Grey. Glede na veliko priljubljenost Talentov v belem in zaradi številnih oboževalcev serije si želimo, da se to še dolgo ne bo zgodilo.

Prvih 14 sezon serije Talenti v belem si lahko ogledate v videoteki Pickbox NOW na televiziji Telekoma Slovenije.