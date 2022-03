Še lani te serije ni poznal nihče, zdaj zanjo ponujajo milijone

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Volodimir Zelenski kot ukrajinski predsednik v seriji Sluga naroda, v kateri je igral do leta 2019, ko je dejansko postal predsednik

Volodimir Zelenski kot ukrajinski predsednik v seriji Sluga naroda, v kateri je igral do leta 2019, ko je dejansko postal predsednik Foto: IMDb

"Zelo zaposleni smo, z vsega sveta dobivamo povpraševanja TV-mrež, ki želijo predvajati to serijo," je za švedsko izdajo spletnega portala The Local povedal Nicola Söderlund, soustanovitelj agencije Eccho Rights, ki posreduje pri prodaji pravic za ukrajinsko serijo Sluga naroda.

Gre za serijo, ki jo je ustvaril in v njej glavno vlogo odigral Volodimir Zelenski, nekdanji komik in igralec, ki je bil leta 2019 izvoljen za predsednika Ukrajine. Lahko bi rekli, da je zgodba serije služila kot napoved njegove prihodnosti - v njej igra srednješolskega učitelja zgodovine, ki zaradi viralnega posnetka, na katerem se zgraža nad korumpiranimi oblastmi, zmaga na predsedniških volitvah.

Napovednik serije:

Od začetka ruske invazije na Ukrajino v Stockholm z vsega sveta dobivajo ponudbe za odkup pravic za predvajanje te serije, ki so jo v Ukrajini prvič predvajali leta 2015. Med prvimi so jo odkupili britanski Channel 4, grški ANT1 in romunski PRO TV, zdaj se zanjo potegujejo nekateri največji svetovni igralci na televizijskem prizorišču.

Želi si ga tudi Netflix

"Prejšnji teden smo podpisali 15 pogodb, trenutno se pogajamo s še 20 ponudniki," je za The Local povedal Söderlund, "nazadnje smo dobili ponudbo iz Latinske Amerike, dogovarjamo pa se tudi z mnogimi drugimi, tudi Netflixom."

Foto: IMDb

Za pravice se trenutno borijo tri ali štiri italijanske TV-mreže, v Grčiji pa Slugo naroda že lahko gledajo. "Na nek način gre za solidarnost z Ukrajinci, po drugi strani pa so vsi tudi preprosto radovedni. Videti želijo, kdo je," je dejal Söderlund, ki je Zelenskega v preteklosti že spoznal, zdaj pa sodeluje z njegovimi predstavniki. "Eden od njih je pobegnil v Turčijo, drugi je v Rotterdamu ... So pa z Vovo, kot ga kličejo, ves čas v stiku," je še povedal Söderlund.

Točnega zneska, ki ga je treba odšteti za predvajanje serije Sluga naroda, ni razkril, dejal je le, da pravice stanejo "približno milijon evrov".

Oglejte si še: