Se čuti krivo? Ellen DeGeneres zaposlene zdaj zasipava z dodatki.

Glede na obtožbe o toksičnem delovnem okolju naj bi bila Ellen DeGeneres zdaj zelo velikodušna do svojega osebja. Veča jim bonitete, omogoča plačilo med dopustom in nadomestilo med bolniško odsotnostjo.

Ameriški mediji poročajo, da se je slavna voditeljica Ellen DeGeneres končno začela zavzemati za svoje zaposlene in jim sredi škandala, ki bi lahko škodil njeni karieri, omogočila številne ugodnosti, med drugim jim je povečala plačilo med dopustom in nadomestilo med bolniško odsotnostjo.

Novi bonitetni paket naj bi vseboval tudi prost dan za rojstni dan ter plačane odsotnosti v primeru obiska zdravnika in neodložljivih družinskih obveznosti.

Glede na to naj bi se prek spletnega sestanka svojim zaposlenim še enkrat opravičila in jim zagotovila, da ni "vedela o zloglasnem pravilu, da se ji ne sme gledati v oči", kar je začelo krožiti s številnimi drugimi zgodbami.

Njena oddaja je na sporedu že 17 let. Foto: IMDb

Oddaj verjetno ne bo odpovedala

Zaposleni so še razkrili, da se je vzdušje pri oddaji vidno izboljšalo, na delo pa se za pripravo nove sezone vrača vse več ljudi. Kar nakazuje na to, da oddaja po vsej verjetnosti ne bo odpovedana, kot se je sprva namigovalo, in to kljub notranji preiskavi delovnega okolja, ki so jo začeli konec julija.

Ellen naj bi se na delo vrnila naslednji teden, česar naj bi se nekateri že veselili, saj menijo, da se bodo tako lahko končno lotili dela in se odmaknili od drame.

Govorilo se je, da ji osebje ni smelo gledati neposredno v oči in da so morali zapustiti prostor, preden je ona vstopila vanj. Sama to ostro zanika. Foto: Getty Images

"Ko si jo videl prihajati, si moral teči"

A negativne zgodbe o Ellen DeGeneres in njeni oddaji še niso potihnile. Pretekli teden se je oglasila nekdanja asistentka režije in delo pri oddaji primerjala z delovnim okoljem v priljubljeni komediji Hudičevka v Pradi, kjer je "hudičevka" slavna urednica revije Vogue Anna Wintour, ki naj bi bila do svojih asistentk zelo nesramna in celo zlobna.

Asistentka režije, ki je hotela ostati neimenovana, je ob tem še razkrila, da zaposleni sploh niso smeli biti v istem prostoru kot ona. "Ko si jo videl prihajati, si moral teči. Včasih so že prej do nas pristopili njeni varnostniki in smo vedeli, da moramo oditi."

O tem je za spletni medij BuzzFeed News spregovorilo še več zaposlenih, ki so razkrili, da so bili odpuščeni iz različnih, nerazumljivih razlogov, kot sta bolniška odsotnost in smrt družinskega člana, poleg tega pa so, tako kot asistentka režije, dobivali navodila, naj Ellen ne ogovarjajo, ko jo vidijo v prostorih.

Preberite več: