Čeprav je že videti, da oddaja slavne voditeljice in komičarke Ellen DeGeneres ne bo doživela nove sezone, se slabe izkušnje z njo še kar vrstijo.

Zdaj je z mediji svojo delila nekdanja asistentka režije, ki je dejala, da delo pri Ellen ni bilo nič drugačno kot delovno okolje v priljubljeni komediji Hudičevka v Pradi. Gre za filmsko priredbo knjižne uspešnice po pričevanju nekdanje zaposlene pri reviji Vogue, pri čemer avtorica s "hudičevko" naslavlja glavno urednico Anno Wintour, ki naj bi bila nesramna in celo zlobna do svojih asistentk. V filmu jo je po mnenju mnogih odlično upodobila Meryl Streep.

Asistentka je o tem javno spregovorila za neko avstralsko radijsko oddajo, a je hotela ostati anonimna. Razkrila je, da so zaposleni Ellen prenašali le zaradi življenjepisa.

Pred kamerami je bilo veselo in nasmejano, za njimi pa ravno obratno, trdijo zaposleni pri oddaji.

"Ko si jo videl prihajati, si moral teči"

"Bilo je kot v Hudičevki v Pradi, vsi so nekako poskušali zdržati do konca (enega leta, op. p.)," je pojasnila v oddaji in dodala, da je bila navedba o vsaj enoletnem delu pri Ellen DeGeneres v življenjepisu kot nekakšna značka časti.

Delovni čas je velikokrat dosegel deset ur, hkrati pa so velikokrat kršili osnovne pravice delavca. "Kot so plačilo nadur ali voda na vroč dan. Če si to omenil, so ti pokazali vrata," je še razkrila asistentka, ki za vse skupaj sploh ne krivi Ellen, saj sama po njenem mnenju ni vedela, kaj se dogaja v zakulisju njene lastne oddaje. "Mislim, da večino osebja sploh ne pozna."

Ob tem je poudarila, da besede podpore številnih zvezdnikov niso relevantne, saj se je Ellen do njih obnašala povsem drugače kot do svojega osebja. "Res je nepravično, ko rečejo, da je bila do njih spoštljiva in da je torej takšna do vseh. Z mano nikakor ni ravnala enako kot z Ashtonom Kutcherjem in njegovo ekipo."

Čeprav je bila zaposlena pri oddaji, Ellen ni nikoli spoznala, še več, sploh ni smela biti v istem prostoru kot ona. "Rekli so nam, da moramo zapustiti prostor, preden pride ona. Ko si jo videl prihajati, si moral teči. Včasih so že prej do nas pristopili njeni varnostniki in smo vedeli, da moramo oditi."

V radijskem intervjuju je še razkrila, da so njeni bližnji ves čas mislili, da ima sanjsko službo, a je bila resnica daleč od tega. Na koncu je zaradi slabega okolja po dobrem letu sama dala odpoved.

Nepravično je, ko zvezdniki rečejo, da je bila do njih spoštljiva, in kar predvidevajo, da je takšna do vseh, je dejala nekdanja asistentka. Foto: Getty Images

Zaradi obtožb začeli notranjo preiskavo

To je le ena od številnih zgodb o tem, da je slavna voditeljica nesramna, žaljiva in tudi rasistična do svojih zaposlenih. Zaradi velikega števila so celo začeli notranjo preiskavo pri oddaji, kjer je očitno vladalo toksično delovno okolje.

Spletni medij BuzzFeed News je o tem pred kratkim objavil daljši članek, v katerem je anonimno spregovorilo enajst zaposlenih: deset nekdanjih in eden zdajšnji. Razkrili so, da so bili odpuščeni iz različnih, nerazumljivih razlogov, kot sta bolniška odsotnost in smrt družinskega člana, poleg tega pa so, tako kot asistentka režije, ki ni hotela biti imenovana, dobivali navodila, naj ne ogovarjajo Ellen, če jo vidijo v prostorih.

Dodali so, da je voditeljičina mantra "bodite prijazni" čisto "sra***", ki drži samo, ko so kamere prižgane. "Vse to je samo šov," pravijo.

