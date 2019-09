Rdeči baloni preplavili Slovenijo

Oglasno sporočilo

Ti so se danes pojavili kot oznanitev prihoda klovna Pennywisa ter najbolj pričakovane grozljivke leta 2019 - TISTO: DRUGO POGLAVJE. Film Tisto: Drugo poglavje 4. septembra predpremierno prihaja v vsa večja kina po Sloveniji – v vse Cineplexxe, v Kolosej, Maribox in Kino Bežigrad.

Film, posnet po romanu Stephena Kinga, je nadaljevanje uspešnice Tisto iz leta 2017, ki je postala najbolj dobičkonosna grozljivka vseh časov.

O filmu:

27 let po tem, ko so Zgube premagale klovna Pennywisa, se ta ponovno vrne in terorizira mesto Derry. Pripadniki kluba Zgub so zdaj odrasli in so že davno odšli vsak svojo pot. V Derryju je ostal samo Mike, ko začnejo otroci ponovno izginjati, pa spozna, da mora domov priklicati tudi preostale Zgube.

Ker so zaznamovani s travmami iz preteklosti, se mora vsak od njih spoprijeti s svojimi najglobljimi strahovi, da bi jim skupaj uspelo uničiti Pennywisa za vedno. To jih pripelje neposredno pred zlobnega klovna, ki je postal še bolj smrtonosen kot kadarkoli prej.

Film je nadaljevanje Mischiettijeve uspešnice iz leta 2017 – TISTO, ki je presegla več kot 700 milijonov dolarjev zaslužka po vsem svetu in s tem presegla uspeh svojega žanra ter postala najbolj dobičkonosna grozljivka vseh časov.

V filmu TISTO: DRUGO POGLAVJE igrajo James McAvoy (Možje X, Razcepljen) kot Bill, z oskarjem nominirana Jessica Chastain (Molly's Game, Mama) kot Beverly, Bill Hader kot Richie, Isaiah Mustafa kot Mike, Jay Ryan kot Ben, James Ransone kot Eddie in Andy Bean kot Stanley. Bill Skarsgård pa se seveda vrne v glavno vlogo kot klovn Pennywise.

Rdeči baloni, ki so postali simbol smrtonosnega klovna Pennywisa, so se danes zjutraj pojavili v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kranju, Novem mestu, Murski Soboti in Kopru.

