Razkrito, kdo bo zaigral glavno vlogo v predzgodbi Igre Prestolov

V glavni vlogi bo zaigral Paddy Considine. Foto: Reuters

V glavni vlogi predzgodbe Igre prestolov, ki bo nosila naslov House of the Dragon, bo zaigral britanski igralec, ki se ukvarja tudi z režiranjem in pisanjem scenarijev, Paddy Considine. 47-letnega zvezdnika ste sicer lahko v zadnjih letih med drugim gledali v serijah The Outsider in Informer, zaigral pa je tudi v kar nekaj filmih, kot sta uspešnici Cindarella Man in The Bourne Ultimatum.

Do zdaj je o novi, težko pričakovani fantazijski seriji, sicer znano še to, da bo imela 10 epizod in da bo dogajanje postavljeno 300 let pred dogodki, ki so se odvili v sloviti Igri prestolov. Prikazovala bo družino Targaryen, torej prednike mati zmajev Daenerys, ki jo je v Igri prestolov zaigrala Emilia Clarke.

Predzgodba Igre prestolov bo predvidoma na male zaslone prišla leta 2022. Foto: HBO

Zdaj so pri HBO poleg tega, da bo Paddy Considine zaigral v glavni vlogi, razkrili še to, da bo v seriji upodobil kralja Viserysa Targaryena, ki slovi kot topel, prijazen in spodoben možakar. " Viserys si želi samo nadaljevati dediščino svojega dedka, a kot smo videli že v Igri prestolov, dobri ljudje niso nujno odlični kralji," opis glavnega lika povzema portal E! News.

Serija bo predvidoma premiero doživela leta 2022, poleg kralja Viserysa pa bomo v njej lahko spremljali še mnoge druge zanimive like, kot so princesa Rhaenyra Targaryen, kraljica Alicent Hightower, princ Daemon Targaryen in Aegon II Targaryen.

