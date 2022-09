Razgaljeni in sproščeni zvezdniki zavzeli Benetke #foto

V sredo se je v italijanskih Benetkah začel že 79. Beneški filmski festival, ki bo trajal do 10. septembra. Tam so se zbrali številni svetovni zvezdniki in tudi politiki. Med njimi je izstopala nekdanja ameriška prva dama Hillary Clinton. Obiskovalce festivala pa je nagovoril tudi ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski.

V svojem nagovoru je Zelenski vojno v Ukrajini opisal kot 189 dni trajajočo grozljivko. Svet kinematografije je znova pozval, naj ne bo "tiho" ali "utrujen", ko gre za novice o trajajočem konfliktu.

#BiennaleCinema2022 #Venezia79 #CerimoniaDiApertura @ZelenskyyUa: “Personalità della cultura, registi, produttori, attori e moltissimi altri dei vari Paesi del mondo e appartenenti alla stessa famiglia del cinema: la vostra opinione è importante, la vostra parola è forte!” pic.twitter.com/WeQS75H8oX — La Biennale di Venezia (@la_Biennale) August 31, 2022

Nagrado za življenjsko delo prejela francoska igralka

Festival so odprli s filmom White Noise (Beli šum), v katerem v glavni vlogi zaigra Adam Driver, sicer najbolj znan po filmu Hiša Gucci.

Na večeru ob odprtju je predsednik Beneškega bienala Roberto Cicutto podelil zlatega leva za življenjsko delo, ki ga je prejela slavna francoska igralka Catherine Deneuve.

Oseminsedemdesetletna igralka Catherine Deneuve je najbolj znana po glavni vlogi v filmu Belle de Jour iz leta 1967. Foto: Reuters

Za nagrado se poteguje tudi film o Marilyn Monroe

Med filmi, ki se potegujejo za glavne nagrade na festivalu, so na primer drama The Whale, v kateri v glavni vlogi zaigra Brandan Fraser, črna komedija Beli šum (White Noise), biografska drama Blonde, ki predstavi zgodbo hollywoodske ikone Marilyn Monroe, in drama The Son, v kateri v glavni vlogi zaigra Hugh Jackman.

Seznam vseh filmov, ki se potegujejo za glavne nagrade, najdete tukaj.

Najbolj presenetila manekenka in igralka Mariacarla Boscono

Pred dogodkom pa so se zvezdniki sprehodili tudi po rdeči preprogi. Tam smo lahko opazili manekenko Alessandro Ambrosio, igralca Adama Driverja, igralko Julianne Moore, ki ima na festivalu vlogo predsednice mednarodne žirije, igralca Dona Cheadla, igralko Tesso Thompson, igralko Catherine Deneuve in celo nekdanjo ameriško prvo damo Hillary Clinton.

Med zvezdnicami, ki so z izbiro svojih oblačil najbolj presenetile, je italijanska manekenka in igralka Mariacarla Boscono, ki je oblekla prosojno črno obleko.

Italijanska manekenka in igralka Mariacarla Boscono Foto: Profimedia

Fotogalerija s prvega dne filmskega festivala: