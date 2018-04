Rad bi igral serijskega morilca

Foto: Instagram/serdarrozer

Prav vloga Maksuta v Usodni odločitvi je bila ena najpomembnejših v karieri tega igralca, za katero pa ni nikoli slutil, da mu bo prinesla tako velik uspeh doma in po svetu. Čeprav je njegov lik v seriji povsem obseden z lepo Elif, pa ta turški zvezdnik za kamero živi popolnoma mirno družinsko življenje z ženo Çiğdem in dvoletnim sinom Kralom, ki je okronal njun takrat sedemletni zakon.

A post shared by Serdar ÖZER (@serdarrozer) on Dec 13, 2017 at 3:39am PST

Njegova osebnost je zlovešča

Lik Maksuta ga je prepričal s svojim karakterjem, za katerega pravi, da je nasprotje njegovega. "Njegove reakcije in način govora ga naredita zelo nenavadnega in zanimivega. Ob njem dobiš občutek nelagodja, je zlovešč. Vedel sem, da se lahko zgodi, da me bodo ljudje enačili z njim. Vendar pa sem vesel, da sem tvegal, na koncu je izpadel bolje, kot sem si mislil," je igralec povedal za turške medije.

#memories #maksut #oşekilyani A post shared by Serdar ÖZER (@serdarrozer) on Apr 21, 2017 at 2:17pm PDT

38-letni igralec zase pravi, da redko reagira pod vplivom svojih čustev - za razliko od Maksuta, ki ga neprestano vodijo čustva. Edinkrat, ko je to dopustil, je bilo na njegov poročni dan. "S Çiğdem sva poročena devet let. Rada sediva doma in gledava filme pozno v noč, ali pa se odpraviva na kakšen spontan izlet," je povedal in dodal, da je najlepši občutek na svetu biti oče ter da ga je očetovstvo popolnoma spremenilo.

"Najin Kral je najboljši deček na svetu," pravi turški igralec, ki svojemu dvoletnemu sinu že kupuje drese svojega najljubšega nogometnega kluba Bešiktaš. Serdar, ki je odraščal v družini, kjer so bili med sabo močno povezani, svojega sina rad gleda odraščati.

Oče ni želel, da bi postal igralec

Ker oče njegove odločitve, da bo krenil v umetniške vode, ni podpiral, se je odločil, da se vpiše na študij menedžmenta in hotelirstva. Še vedno pa se spominja tistega odločilnega trenutka, ko se je moral odločiti - zdaj ali nikoli. "S sostanovalcem sva gledala film in po neki sceni sem mu rekel: 'Nekega dne me boš gledal v filmih, zapomni si to.' Kmalu po tem je danes uspešni igralec začel obiskovati igralske tečaje in se vpisal v dramsko šolo. "Všeč so mi nenavadne vloge, nekega dne bi rad igral serijskega morilca."

Ko so ga mediji vprašali, kaj bi spremenil, če bi lahko spremenil karkoli, pa je odgovoril, da prav ničesar. "Vedno želim živeti tako, kot živim zdaj - z mojo družino, ženo in prijatelji."