Pustolovščina IGRALEC ŠT. 1 vas pričakuje!

Nova pustolovščina legendarnega režiserja in večkratnega oskarjevca STEVENA SPIELBERGA , ki je posneta po istoimenski knjižni uspešnici Ernesta Cliena, na naša velika platna prihaja v sredo, 28. marca. Glede na prve reakcije kritikov in občinstva lahko zaključimo, da bomo priče novi Spielbergovi mojstrovini.

Oglasno sporočilo

Največjo dodano vrednost filmu dajejo kultni liki iz 80. in 90. let, ki se skozi zgodbo pojavljajo v virtualnem vesolju OASIS: Železni velikan (1999), Akira(1988), TRON (1982), Gospodar prstanov: Bratovščina prstanov (2001), Nazaj v prihodnost (1985), Mora v Ulici brestov (1984), Tomb Raider (1996) in Duke Nukem (1991).

Dogajanje se odvija leta 2045, ko je svet na robu kaosa in propada. Naš planet je pust, z uničenim ekosistemom in gospodarstvom. Ljudje so odrešitev našli v obširnem svetu navidezne resničnosti OASIS, ki ga je bil ustvaril sijajni in ekscentrični milijarder James Halliday in je mešanica iger Second Life in spletnih iger vlog, kot je na primer World of WarCraft, poleg tega pa zagotavlja tudi nekatere osnovne državljanske storitve, kot je na primer šolanje.

Ko Halliday umre, svoje bajno premoženje in nadzor nad OASIS-om zapusti tistemu, ki bo prvi našel velikonočno jajce, skrito nekje v tem navideznem svetu. To postane glavna obsesija večine planeta, a po več letih iskanja brez uspeha se vroča igra začne ohlajati. Vse dokler glavni junak Wade Watts ne odkrije prvega ključa in s tem vrže svet v evforijo, predvsem pa nadnacionalno korporacijo IOI, ki hoče izkoristiti tekmovanje za sovražni prevzem OASIS-a.

Spielberg je režiral in produciral film po scenariju Zaka Penne in Ernesta Clinea. Film IGRALEC ŠT. 1 je zbral odlično igralsko ekipo, med njimi so tudi: Tye Sheridan (X-Men: Apokalipsa), Olivia Cooke (Jaz, Earl in umirajoče dekle, Bates Motel), Ben Mendelsohn (Rogue One: zgodba vojne zvezd, Vzpon Viteza teme), T.J. Miller (Deadpool, Silicijska dolina), Simon Pegg(Zvezdne steze: Onkraj, Misija nemogoče 5) in dobitnik oskarja Mark Rylance(Most vohunov, Dunkirk).

Akcijska pustolovščina IGRALEC ŠT. 1 (Ready Player One) na velika platna prihaja predpremierno 28. marca, vstopnice za težko pričakovani spektakel pa so že v prodaji! Distributer filma je Blitz Film & Video Distribution.