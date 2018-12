Puščavski masaker vozil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V spektakularni seriji Masaker bodo običajna vozila predelali v nenavadne bojne stroje in se z njimi pomerili v vrsti veličastnih bitk. Foto: Lionsgate

Program Viasat Explore je namenjen radovednim gledalcem, ki jih zanima raziskovanje vsega novega in nenavadnega. Preverite, katere nove vsebine si boste na njem lahko ogledali januarja.

Rečne pošasti (River Monsters)

Premierno od ponedeljka, 7. januarja, ob 20.10. │ Sezoni: 7. in 8.│ Št. epizod: 4 x 60 min. │ Foto: ITV Global

V osmi sezoni se Jeremy Wade loči od svojih ljubljenih rek in se odpravi na novo območje: odprt ocean. Razburkano morje, potapljanje v velikih globinah in ekstremna srečanja iz oči v oči; bodo Jeremy in člani njegove ekipe preživeli največjo avanturo doslej?

V deveti in hkrati zadnji sezoni serije Rečne pošasti se bo Jeremy ozrl nazaj na impresivnih preteklih osem sezon. Vrnil se bo na nekatere lokacije in preveril, kaj se je spremenilo v preteklem desetletju.

Iz oči v oči se bo srečal z grozljivimi novimi pošastmi, se lotil razburljivih preiskav in odkril fascinantna nova znanstvena dognanja. In ker bo Jeremy odpotoval dlje in raziskoval globlje kot kdajkoli prej, bo ulovil največjo ribo v svoji karieri.

Masaker (Carnage)

Premierno od petka, 4. januarja, ob 21.45. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 6 x 60 min. │ Foto: Lionsgate

To edinstveno oddajo vodijo angleški igralec kriketa Andrew Flintoff, raper Lethal Bizzle ter radijska in televizijska osebnost Vick Hope.

Povsem običajna vozila so predelana v nenavadne bojne stroje. Tri arene v vročici prostrane in suhe puščave ponujajo odlično prizorišče za spopade ekip, ki se bodo pomerile v seriji veličastnih bitk.