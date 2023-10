Prva komedija v pohorskem narečju napolnila kar sedem kinodvoran

V petek je premiero dočakala prva slovenska komedija v pristnem pohorskem narečju in v Mariboru postavila rekord, saj so z gledalci v multipleksu Maribox napolnili kar sedem kinodvoran.

Film Je kir ke riku?, celovečerni prvenec režiserjev Andreja Pratnemerja in Denisa Vengusta o preprostem življenju na pohorskem podeželju, si je v petek v Mariboru ogledalo več kot 1.400 gledalcev.

Denis Vengust in Andrej Pratnemer Foto: Mediaspeed

"Tako zanimanje za film je veliko presenečenje tudi za Maribox. Ne samo da je to naš rekord po številu gledalcev na premieri slovenskega filma, to je največje število gledalcev kateregakoli filma na dan premiere," je povedal Stipe Jerić, direktor Mariboxa, ki je ustvarjalcem filma podelil posebno priznanje za "prvi slovenski film, ki si ga je v Mariboxu na dan premiere ogledalo 1.437 gledalcev". Gre za prvo celovečerno komedijo v pohorskem narečju, posneto z minimalnim proračunom, filmske vloge pa so prevzeli povsem nešolani igralci iz pohorskih krajev.

Oglejte si napovednik:

Film prikazuje idilično vasico na Pohorju in zabavne pripetljaje, ki se lahko zgodijo "le pravim Pohorcem". "To je srčna in preprosta zgodba skromnih in delovnih Pohorcev," je dejal režiser Andrej Pratnemer, avtor in režiser številnih videospotov za slovenske glasbenike.

Zgodba komedije Je kir ke riku?



V majhno, na videz zaspano vasico pod Pohorjem pride Ljubljančan Gašper. Po dolgem času ga domov pripelje njegovo dekle Ana. Njun obisk sprva vznemiri njeno tradicionalno kmečko pohorsko družino, očeta Franca, teto Treziko ter sestrični Jolandi in Klavdijo. Nato se nemir preseli še na Aninega bivšega fanta, klenega Pohorca Toneta.

Foto: Mediaspeed

"Ko smo delali film, smo si želeli, da ga vidi čim več gledalcev. Česa takšnega si nismo niti predstavljali. Ko smo se odločili, da bomo film predstavili tudi mariborskemu občinstvu in smo prišli na ogled dvoran v Maribox, smo si najprej ogledali tiste najmanjše, da se ne osramotimo. In danes smo napolnili kar sedem dvoran. To nam je v veliko čast in hvaležni smo vsakemu gledalcu, ki nas je z ogledom podprl," je zadovoljno dodal Pratnemer, ki je zgodbo za lastni film črpal iz domače okolice in krajev, kjer se govori pohorsko narečje.

Oglejte si še: