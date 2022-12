Prišlo je nadaljevanje filma z največjim zaslužkom vseh časov

S 15. decembrom na redne sporede kinematografov prihaja film Avatar: Pot vode, nadaljevanje svetovne uspešnice Avatar, ki je svet osvojila pred 13 leti.

Film Avatar izpod taktirke režiserja Jamesa Camerona še vedno velja za najuspešnejši film vseh časov, do zdaj je zaslužil že več kot 2,7 milijarde evrov. Na Oskarjih leta 2010 je medtem obveljal za osmoljenca, nominiran je bil namreč za kar devet nagrad, med drugim v nekaj najprestižnejših kategorijah, slavil pa le v treh "tehničnih": za posebne učinke, fotografijo in scenografijo.

Cameron se zdaj po dolgih 13 letih vrača z nadaljevanjem. V igralski zasedbi je nekaj starih znancev, med njimi Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver in Stephen Lang, med novimi obrazi v zasedbi pa so med drugim Kate Winslet, Michelle Yeoh in Vin Diesel.

Z leve proti desni: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, James Cameron, Kate Winslet in Stephen Lang Foto: Guliverimage

V novem filmu se Worthington in Saldaña vrneta kot Jake Sully in Neytiri, zdaj starša petih otrok. Njuno mirno življenje na Pandori pa zmoti vrnitev človeških kolonizatorjev, pred katerimi Jake in Neytiri z otroki pobegneta v do zdaj neznane dele Pandore.

"Čudovito je, da lahko to delo, ki smo ga opravljali z ljubeznijo, končno delimo s svetom," je ob svetovni premieri za Reuters povedal Worthington, "je srce parajoča zgodba, mogočna in močna, in ni le kopija izvirnika, temveč smo jo resnično razširili." Zoe Saldaña je dejala, da je bila vrnitev v vlogo Neytiri zanjo zelo čustvena: "Bilo je vznemirljivo, pa tudi strašljivo. Jim (James Cameron, op. p.) si je letvico postavil zelo visoko, zato je bil to izziv tudi za vse nas."

Preberite še: