Najuspešnejši film vseh časov se 22. septembra vrača v kinematografe

Predstavljamo novi napovednik in plakat v počastitev te težko pričakovane ponovne izdaje. V filmu Avatar, ki ga je napisal in režiral dobitnik oskarja James Cameron, igrajo Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang, Michelle Rodriguez in Sigourney Weaver. Film sta producirala James Cameron in Jon Landau.

Foto: Blitz Film & Video Distribution

Nominiran je bil za devet oskarjev, vključno z nominacijo za najboljši film in najboljšo režijo, osvojil pa je tri oskarje - za najboljšo fotografijo, produkcijsko zasnovo in vizualne učinke.

Ponovno predvajanjo AVATARJA, iz leta 2009, si boste lahko ogledali v kinih po Sloveniji, od 22. septembra dalje. Dostopen bo le dva tedna, ekskluzivno samo v najnovejšem 3D formatu.