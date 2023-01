Avatar: Pot vode navdušuje v kinodvoranah po Sloveniji

Nova kinematografska uspešnica 20th Century Studios AVATAR: POT VODE v distribuciji Blitz Slovenija že tedne kraljuje kinoblagajnam - v Sloveniji si ga je do sedaj ogledalo že več kot 132.300 gledalcev! Avatar: Pot vode je po rezultatih zaslužka na blagajnah (box office) trenutno drugi najuspešnejši film vseh časov v Sloveniji in upamo, da bo kmalu zasedel tudi zasluženo prvo mesto!

Težko pričakovani film vizionarskega režiserja Jamesa Camerona je do sedaj v Sloveniji v kina privabil že več kot 132.300 gledalcev, njegov rezultat zaslužka na kinoblagajnah (Box Office) pa je že več kot 1.212.152 evrov, kar ga uvršča na impresivno drugo mesto med najuspešnejšimi filmi vseh časov v Sloveniji.

Na prvem mestu po zaslužku je še vedno prvi del franšize AVATAR iz leta 2009, vendar se zdi, da ne bo več dolgo tako, saj zanimanje gledalcev za nadaljevanje te epske pustolovščine še naprej polni kinodvorane. Avatar: Pot vode med drugimi v kina privablja cele družine in tudi posameznike, ki od začetka pandemije še niso bili v kinu. Tako veliko zanimanje in dosedanji uspeh filma je vsekakor odlična novica za celotno filmsko industrijo.

Posneti nadaljevanje najuspešnejšega filma vseh časov je zastrašujoč izziv, a če komu lahko uspe, je to zagotovo mojster James Cameron, ki je pred tem že napisal in režiral nekatera nadaljevanja najuspešnejših in najbolj priljubljenih franšiz vseh časov - "Alien" in "Terminator".

James Cameron v vseh svojih filmih ustvari izkušnjo, ki gledalcu omogoča, da se potopi v filmski svet in sodeluje z liki v njihovih dogodivščinah. Vendar pa ta izkušnja še nikoli ni bila bolj realna kot je v filmu Avatar: Pot vode, ki predstavlja nov ustvarjalni mejnik tega izjemno nadarjenega režiserja, ki znova premika meje filmskega pripovedovanja.

Vizualni 3D spektakel, na katerega smo čakali 13 let, prav nikogar ne pusti ravnodušnega. Izjemna vizualna podoba filma, tehnologija, ki ji ni para ter epski in v detajle dodelan svet lune Pandore v kombinaciji z mističnostjo, srčnostjo in visokim moralnim zavedanjem ljudstva Na'vi, je kombinacija, zaradi katere se ponovno spomnimo, čemu so velike kinodvorane namenjene in kaj pomeni filmski spektakel.

Izkušnja gledanja tega filma v kinu je še bolj vznemirljiva zaradi osupljivih vizualnih podob in prepričljive zgodbe, ki ju je Cameronu in njegovim sodelavcem uspelo prenesti z uporabo revolucionarne tehnologije, ki gledalcem ponuja dih jemajočo – in srce parajočo – pustolovščino, kot je še niso videli prej.

Film sta producirala Cameron in Jon Landau, igrajo pa Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang in Kate Winslet. Za scenarij so zaslužni James Cameron, Rick Jaffa in Amanda Silver. David Valdes in Richard Baneham sta izvršna producenta filma.

Avatar: Pot vode si v distribuciji Blitz Filma lahko ogledate v vseh kinematografih po Sloveniji, tudi v 3D in 3D Dolby Atmos.