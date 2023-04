Prihajajo trije novi filmi Vojne zvezd, vrača se tudi znan obraz

Od premiere Vzpona Skywalkerja smo dobili množico serij za Disney+ in več neoprijemljivih napovedi filmov, a so se napovedani avtorji kar serijsko umikali. Vodstvo studia Lucasfilm je pripravilo novo paleto projektov, tokrat menda bolj resnih. Prva novost je, da se bo sicer zaključena saga o Skywalkerjih (tj. tri ključne trilogije, ki so nastale med leti 1977 in 2019) nadaljevala in da se vrača glavna igralka Daisy Ridley, ki je v zadnjih treh filmih upodobila Rey. Dogajanje naj bi bilo postavljeno 15 let po dogodkih Vzpona Skywalkerja, zgodba pa naj bi se osredotočala na Rey, ki poskuša vzpostaviti nov red jedijev. Scenarij piše Steven Knight, avtor serije Birminghamske tolpe (Peaky Blinders), režijo pa bo prevzela Sharmeen Obaid-Chinoy, bržkone zaradi obetajoče kakovosti superjunaškega filma The Marvels, ki prihaja v kino poleti (najbrž pa tudi zaradi kar dveh oskarjev, ki jih je dobila za kratke dokumentarne filme). Datum začetka snemanja še ni znan, določen je pa že datum premiere, in sicer za 17. decembra 2027.

Nekoliko bolj v oblakih je film v režiji in po scenariju Jamesa Mangolda, ki je to nalogo očitno prav tako dobil, ker je studio navdušen nad njegovim zadnjim filmom Indiana Jones in artefakt usode (Indiana Jones and the Dial of Destiny), ki prav tako prihaja v kina poleti. Mangoldov film, ki za zdaj še nima niti naslova niti datuma premiere ali kakršnihkoli drugih otipljivih podatkov, naj bi se odvijal kar 25 tisoč let pred začetkom sage o Skywalkerjih in se osredotočal na začetke jedijev ter odkritje Sile. Mangold je zanimiv filmar in je že večkrat prikazal presežke, kot je bil film Logan, doslej edini superjunaški film z nominacijo za oskarja za scenarij. Kljub napovedi pa vseeno ni gotovo, kdaj bomo ta film lahko videli, če sploh. Mangold se namreč trenutno pripravlja na biografijo Boba Dylana (s Timotheejem Chalametem v glavni vlogi), romantično dramo, ki se zgleduje po Romeu in Juliji, in menda tudi stripovske grozljivke Swamp Thing, kar najbrž pomeni, da njegove vizije Vojne zvezd ne bomo videli pred koncem desetletja.

Tretji film je najdlje v produkciji, čeprav prav tako nima datuma premiere, je pa vsaj znano, kdo vse bo v njem nastopil. Za scenarij in režijo bo poskrbel Dave Filoni, eden najbolj vplivnih ljudi pri ustvarjanju Vojne zvezd. Leta 2008 je začel sodelovati v scenaristični ekipi animirane serije Vojne klonov (The Clone Wars) in kasneje ustvaril paleto vse uspešnejših animiranih serij, kot so Uporniki (Rebels), Odpor (Resistance) in The Bad Batch, nato pa še priljubljeno igrano serijo The Mandalorian, ki je trenutno v tretji sezoni. Film naj bi poskrbel za povezavo in morda tudi zaključek njegovih aktualnih in prihodnjih serij, torej The Mandalorian, The Book of Boba Fett in Ashoka. Smo pa lahko prepričani, da ravno tako kot pri Mandalorianu za užitek in zabavo ob filmu ne bo treba videti vseh predhodnih serij.

Poleg teh treh filmov sta še zmeraj v postopku zasnove film v režiji Taike Waititija in trilogija, ki jo pripravlja Rian Johnson, vendar vodja Disneyjeve podružnice Lucasfilm Kathleen Kennedy o teh projektih ni imela novih informacij. Na predstavitvi je dejala le, da sta oba avtorja še v fazi pisanja scenarijev in da so ideje dovolj obetajoče, da je vredno počakati, naj jih dokončata v svojem tempu.

Sicer pa je bližnja prihodnost Vojne zvezd posvečena serijam. Kot omenjeno, je The Mandalorian v tretji sezoni, ki se zaključuje prihodnji teden, a je deležen precej deljenih kritik oboževalcev. Avgusta bo sledila serija Ashoka z Rosario Dawson v naslovni vlogi, ki se je kot ta lik že pojavila v Mandalorianu, prihodnje leto pa v isto obdobje postavljena The Skeleton Crew, ki prihaja na Disney+ v drugi polovici leta in v kateri bo igral Jude Law, med režiserji pa se pojavljata letošnja dobitnika oskarja Daniel Kwan in Daniel Scheinert. Za prihodnje leto so napovedane serije The Acolyte, ki bo postavljena 100 let pred dogodke iz Grozeče prikazni in bo predstavila vzpon sithov, in druga sezona najbolj proslavljene serije Vojne zvezd Andor, o pogosto nelagodnih resnicah začetka upora proti Imperiju.

Če niste med zvestimi oboževalci vsega, kar je povezano z Vojno zvezd, ste se med zgornjimi odstavki morda izgubili. A svet "galaksije, daleč, daleč proč", ki ga je ustvaril George Lucas in so ga skozi desetletja nadgrajevali številni avtorji, je ogromen in kompleksen ter nadvse pripraven za pripovedovanje vseh vrst zgodb, od epskih bitk do vohunskih spopadov in nesojenih romanc. Med temi lahko vsakdo najde nekaj zase in glede na napovedi bo tako še naprej.

