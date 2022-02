Pri oskarjih povsem spregledali Lady Gaga, tako se je odzvala

Potem ko so v torek razglasili nominirance za letošnje filmske nagrade oskar, je za največjo osmoljenko obveljala pevka in v zadnjem času vse pogosteje tudi igralka Lady Gaga. Marsikdo je bil namreč prepričan, da si bo z vlogo Patrizie Reggiani v filmu Hiša Gucci prislužila oskarja za najboljšo igralko, nenazadnje pa je tudi sama v medijih sprožila močno kampanjo z razlagami, kako se je povsem vživela v zloglasno črno vdovo.

Mnenja tako o njeni igri kot o celotnem filmu, ki ga je režiral Ridley Scott, so deljena. Na največ kritik je naletela angleščina z italijanskim naglasom, ki so jo govorili igralci in ki se je je vsak od njih lotil drugače.

In čeprav je bila Lady Gaga s to vlogo nominirana za vrsto nagrad, ki veljajo za zanesljivo napoved oskarjevskih nominacij, je na koncu izpadla iz tekme za oskarja. Nasploh je film Hiša Gucci obveljal za enega večjih poražencev, prislužil si je le eno oskarjevsko nominacijo, in sicer v kategoriji najboljše maske in ličenja.

Lady Gaga se je kmalu po razglasitvi nominacij oglasila na Instagramu in čestitala Fredericu Aspirasu, vodji maske in ličenja pri filmu Hiša Gucci.

"Nič me ne bi moglo bolj razveseliti kot nominacija Frederica Aspirasa, s katerim delam že 15 let," je zapisala, "bil je čaroben in natančen, na to snemanje se je pripravljal vsaj leto dni. Freddie, vsi smo hvaležni, da smo lahko v bližini tvojega talenta, ustvarjalnosti in velikodušnega duha."

Ob tem je čestitala tudi vsem drugim oskarjevskim nominirancem: "Vsi si zaslužite potrditve vseh vaših predstav in dosežkov," je zapisala, "vaša predanost med pandemijo, vaša velikanska srca in sposobnost, da pripovedujete čudovite zgodbe, je darilo svetu v času, ki je za mnoge zelo težek. Čestitke, prijatelji. Bravo!"

Oglejte si še: