Preobrazba: tako je Angelina Jolie videti v vlogi slovite pevke

Režiser Pablo Larrain, ki se je podpisal že pod več filmskih biografij slavnih žensk, kot sta princesa Diana (film Spencer) in Jacqueline Kennedy Onassis (film Jackie), je razkril prva prizora iz svojega novega filma – biografije slovite operne pevke Marie Callas.

Operno legendo bo upodobila Angelina Jolie, ki je o tej vlogi nedavno izjavila: "Odgovornost do Marijinega življenja in njene zapuščine jemljem zelo resno. Pri tem izzivu bom dala vse od sebe."

Film, ki nosi preprost naslov Maria, bo "raziskoval življenje legendarne, kultne in kontroverzne pevke, ki so jo pogosto opisovali kot izvirno divo", piše v uradnem opisu filma, "prikazal bo burno, prelepo in tragično zgodbo največje operne pevke vseh časov v zadnjih dneh njenega življenja".

Snemanje filma se je že začelo, ker gre za neodvisno produkcijo, ki ni zavezana pravilom stavke hollywoodskih igralcev. Snemalne lokacije so v Parizu, Grčiji, Budimpešti in Milanu.

