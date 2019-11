Preiskava korupcijske gradnje

Oglasno sporočilo

Film je posnela producentska hiša Lignit Film, v koprodukciji z Jaako Dobra Produkcija, MB Grip, Zvokarna in RTV Slovenija, v glavnih vlogah pa zaigrajo Primož Vrhovec, Uroš Fürst, Jana Zupančič, Pia Zemljič, Niko Goršič, Borut Veselko, Matija Vastl, Primož Pirnat, Brane Završan in drugi.

Na režiserski stolček je sedel Matej Nahtigal, scenarij je napisal Zoran Benčič, producent je Tomi Matič, koproducenta pa Siniša Juričič in Edo Brzin.

Kriminalna drama KORPORACIJA na redni spored v kinematografe prihaja 5. DECEMBRA 2019.

Napovednik:

O ZGODBI:

Leon Gall (Primož Vrhovec) je policijski inšpektor v poznih tridesetih. Svoje otroštvo je preživel z marginalci v natrpanem delavskem naselju in prav v četrti, kje je odraščal s svojo pokojno materjo, ki je bila narkomanka, želi »Korporacija Rihter« pričeti z gradnjo največjega stavbnega kompleksa v zgodovini mesta. Zaradi čustvene navezanosti in občutka, da nekaj ni v redu, Leon prične poizvedovati okoli projekta, od svojega dekleta, elitne prostitutke Veronike Gril, ki nudi svoje usluge pomembnemu politiku in enemu od glavnih akterjev pri projektu, pa izve, da je bil nakup tamkajšnjega zemljišča sumljiv. Medtem ko njegova policijska partnerica Kaja (Jana Zupančič) z negodovanjem opazuje njegovo raziskovanje, Leon verjame, da lahko z uspešno preiskavo popravi krivico in kaznuje odgovorne.

KDO SO GLAVNI LIKI:

URBAN PAVLOV (Uroš Fürst) – šef policijske postaje z neopredeljeno preteklostjo, avtoritativen lik z občutkom za pravico, borec, ki ga počasi zapušča sla po boju in se zaveda, da ne želi ostareti kot operativec, ampak kot faktor odločanja.

LEON GALL (Primož Vrhovec) – Urbanov prijatelj in podrejeni sodelavec, človek intuicije, otrok ulice, ki navkljub težkemu otroštvu naivno verjame, da bo dobro premagalo zlo, otrok pokojne narkomanske matere, ki je po spletu okoliščin končal na policijski šoli, je zadovoljen v svoji koži in nima ambicij po višjem položaju, včasih deluje na robu legalnosti, a ni koruptiven.

KAJA MAJER (Jana Zupančič) – Urbanovo dekle in Leonova profesionalna partnerka, na nek način se sramuje svojih »provincialnih« korenin, čeprav to še ne pomeni, da se pretvarja, da je nekaj, kar ni. Želi si priznanja in pomembnosti v družbi, dostikrat je nesamozavestna in ranljiva, čeprav tega nikoli ne bo pokazala.

SVEN (Ivo Barišič) – Leonov skrbnik, profesionalni igralec, ki se boji upokojitve, občasni heroinski konzument, pronicljiv opazovalec sveta okoli sebe, ki tega ne skriva, zaljubljen je bil v Leonovo mamo.

NIKO ŠVARC (Niko Goršič) – Svenov in Leonov znanec, novinar stare šole, ki se mu gnusijo nova pravila poklica, tudi on se boji upokojitve.

VERONIKA (Katarina Stegnar) – Leonovo dekle, elitna prostitutka, ki želi zaslužiti denar v najkrajšem možnem času, poskrbeti za svojo družino in si zagotoviti prihodnost, odločna, jasna in brez sramu glede svojega življenja in svojih načrtov.

ALEKS (Lejla Korać) – Veronikina hčerka, predstavnica prihajajočih generacij, ki si ne bo postavljala odvečnih vprašanj ali si delala nepotrebnih moralnih ovir, ko bo hotela izpolniti cilj, ki si ga bo zastavila.

ROLAND RIHTER (Borut Veselko) – šef »Korporacije Rihter«, neusmiljen poslovnež in lažni dobrodelnež.

BRIGITA RIHTER (Jelena Perćin) – hči Rolanda Rihterja, počasi prevzema vodenje »Korporacije Rihter«, ženska, ki v življenju še ni doživela zavrnitve.

TIBOR APAT (Marinko Prga) – nečak Rolanda Rihterja, sociopat v večnem iskanju svojega velikega dvoboja.

HEINZ (Matija Vastl) – visoki občinski funkcionar brez hrbtenice, tip človeka, ki komaj čaka, da bo kupljen.

IZJAVA režiserja MATEJA NAHTIGALA: »Kaj je potrebno, da se v družbi nekaj spremeni? Ali je to posameznik? Kritična masa ljudi z podobnimi željami in ideali? Ali sploh lahko vplivamo na družbeni ustroj, mu malce spremenimo pot? Ali že vsak poizkus, s tem ko obstaja, nekaj spremeni? Oziroma kaj pomeni verjeti v zakon in oblast? Kakšno je razmerje moči med ljudmi, ki v uradnih političnih strukturah urejajo naša vsakdanja življenja, in med tistimi, ki finančno poganjajo ves ustroj? Kaj so v tem pogledu organi reda in miru? Kdo obvladuje naša življenja in s kakšnimi nameni?«

ZANIMIVOSTI:

Na Festivalu slovenskega filma (FSF) je igralka Jana Zupančič prejela nagrado vesna za najboljšo stransko žensko vlogo.

IGRALSKA ZASEDBA: Primož Vrhovec, Uroš Fürst, Jelena Perćin, Borut Veselko, Jana Zupančič, Pia Zemljič, Katarina Stegnar, Lejla Korać, Niko Goršič, Matija Vastl, Primož Pirnat, Marinko Prga, Ivo Barišič, Davor Janjić, Brane Završan

REŽIJA: Matej Nahtigal

SCENARIJ: Zoran Benčič

PRODUCENT: Tomi Matič

KOPRODUCENTA: Siniša Juričič, Edo Brzin

ŽANR: kriminalna drama

