Poldark nadaljuje bitke

Poldark

Premierno od ponedeljka, 8. aprila, ob 21. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 8 x 60 min. │ Foto: ITV Global

Ustvarjalci tretje sezone serije Poldark so prejeli številna priznanja po vsej Evropi in drugod po svetu, med drugim nominacije in nagrade na podelitvi baft, irskih filmskih in televizijskih nagrad, nagrad britanske državne televizije in nagrad kraljevega televizijskega združenja.

Leto 1794. Vojna in revolucija v Franciji visita nad Veliko Britanijo. V Cornwallu George Warleggan nadaljuje gradnjo svojega imperija in si prizadeva, da bi uničil Poldarkove.

Elizabeth je odločena stopiti v novo življenje kot njegova žena, zato zakoplje svojo preteklost, s tem pa tudi Rossa. Še naprej pa skriva skrivnost, ki ogroža njeno lagodno življenje, ki si ga je končno izborila zase in za svojega sina.

Ross in Demelza si prizadevata ohraniti mir in se za vselej oddaljiti od Georgea, medtem ko v Nampari krpata svoj odnos, toda prihod Demelzinih bratov kmalu prelomi krhko premirje in Ross se mora vprašati, kako dolgo še lahko mirno opazuje Georgeev neoviran vzpon.

Medtem v vojni s Francijo ujamejo Dwighta in na Rossova pleča pade odgovornost, da reši prijatelja. Ross se spopada z bitkami doma in na tujem. Ali bo dejansko tvegal vse, kar mu je drago v življenju?

Tutankamon

Premierno od sobote, 20. aprila, ob 19.30. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 4 x 60 min. │ Foto: ITV Global

Režiser Peter Webber je dobro znano ime v filmski industriji. Med drugim je režiral filma Dekle z bisernim uhanom in Hannibal: Rojstvo zla ter nagrajeni dokumentarec Zemlja: Nepozaben dan. Scenarista Guya Burta pa poznamo po dveh serijah programa Epic Drama – Beowulf: Vrnitev v Shieldlands in Ženske iz Bletchleyja.

V svetu peščenih sipin, čudovitih pečin in peklenske vročine Doline kraljev se odvija obsežna saga, ki temelji na zanimivi zgodbi Howarda Carterja – eminentnega britanskega arheologa, ki je odkril grobnico dečka kralja Tutankamona.

Spoznali bomo mladega Carterja, ki v letu 1905 vneto vodi odpravo, a ko razpoloženje upade in Carter ogrozi izkopavanje, mu oblasti Kaira odvzamejo dovoljenje za kopanje.

Izobčen in brez strehe nad glavo Carter životari na robu družbe, dokler po naključju ne spozna britanskega aristokrata lorda Carnarvona, zagnanega amaterskega arheologa, in njegovo hčer Evelyn. Carterju se tako nasmehne sreča in hkrati ponudi nepričakovana priložnost za ljubezen.

Kraljeva ljubljenka

Premierno od nedelje, 7. aprila, ob 21. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 13 x 60 min. │ Foto: Beta Film

Priznana serija je leta 2018 na Portugalskem osvojila cenjeno nagrado sophia za najboljšo serijo in priznanje za najboljšo serijo na podelitvi Premios Aquila. Prav tako so bili za svoj nastop v seriji nagrajeni glavna igralka Joana Ribeiro ter igralca Sandra Faleiro in Paulo Pires.

Portugalska v 18. stoletju. Mlada in živahna Paula je prisiljena vstopiti v sveti red. A življenje v samostanu ni nič kaj privlačno, še zlasti zato, ker jo njen podrejeni položaj obsoja na življenje garanja, medtem ko so bolj privilegirane sestre deležne posebne obravnave.

Paula kmalu začne izkoriščati svojo lepoto in ženstvene čare, da bi izboljšala svoj položaj. Ko jo kralj João V. prvič zagleda, se vanjo zaljubi in vname se razmerje, ki bo trajalo vse življenje in imelo za rezultat nezakonskega sina.

Kraljica, ki je vajena občasne nezvestobe svojega moža, kmalu ugotovi, da je tokrat stvar nekoliko resnejša. Paula ji predstavlja resnično grožnjo, ki jo je treba na vsak način ustaviti, in enako velja za njenega sina.

Nezakonski sin nikakor ne sme zasesti prestola! Kraljica zato združi moči z nezadovoljnimi plemiči, ki so se že prej zarotili proti kralju in jih vodi sam kraljevi brat z ambicijami po prestolu.

Ali lahko kraljeva romanca prevlada in ali bo njun sin preživel kraljičin ljubosumni bes?