Po končani ločitvi se namerava umakniti iz Hollywooda in preseliti

48-letna igralka je v nedavnem intervjuju za WSY spregovorila o svoji odločitvi, da namerava sčasoma zapustiti Los Angeles. To si želi že dalj časa, a zaradi tekočih pravnih težav, povezanih z ločitvijo od 59-letnega Pitta, selitev ni bila mogoča. "Po ločitvi sem izgubila sposobnost živeti in potovati svobodno," je povedala v intervjuju. Dodala je: "Ko bom lahko, se bom preselila."

Leta 2005 dobila kamboško državljanstvo

Po selitvi iz Los Angelesa namerava več časa preživeti v Kambodži, kjer je leta 2002 posvojila sina Maddoxa, leta 2005 pa je dobila tudi kamboško državljanstvo. Tam namerava s svojimi otroki iskati pristnost. "Oni so moji tesni prijatelji. Smo različni ljudje, kar je naša moč," je pojasnila.

Selitev je sicer onemogočal njen sedemletni pravni boj z Bradom Pittom glede skrbništva in zahtevkov za premoženje, kar ni vplivalo le nanjo, ampak tudi na njunih šest otrok – 22-letnega Maddoxa, 20-letnega Paxa, 18-letno Zaharo, 17-letno Shiloh ter 15-letna dvojčka Knoxa in Vivienne. "Morali smo se pozdraviti," je Joliejeva dejala v intervjuju.

Angelina Jolie s sinom Maddoxom aprila letos na večerji v Beli hiši. Foto: Guliverimage

Otroci so njeni najbližji prijatelji

Priznala je tudi, da po ločitvi nima družbenega življenja in da so njeni najbližji prijatelji njeni otroci. Prav tako trenutno ni v zvezi.

Joliejeva je zahtevek za ločitev od Pitta vložila leta 2016, hitro po prepiru na zasebnem letalu, kjer naj bi bil 59-letni igralec zaradi opitosti "verbalno žaljiv in fizično nasilen do svojih otrok in žene". Pitt je obtožbe zanikal. Dogodek je preiskal tudi FBI, vendar so se odločili, da kazenske ovadbe ne bodo vložili. Njuna sedemletna ločitvena vojna velja za najdaljšo med zvezdniki.

Selitev je onemogočal njen sedemletni pravni boj z Bradom Pittom glede skrbništva in zahtevkov za premoženje. Foto: Guliverimage

