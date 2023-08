Po eni sezoni ukinili kontroverzno serijo

Serijo Idol, v kateri sta igrala Lily-Rose Depp in poppevec The Weeknd, so po eni sezoni ukinili. HBO je ta teden sporočili, da po "skrbnem premisleku" druge sezone ne bo. Serija je bila ena najbolj "provokativnih" produkcij, HBO pa se ustvarjalcem in igralcem zahvaljuje za njihovo izjemno delo, so zapisali.