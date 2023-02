Po 25 letih se v kinematografe, tudi slovenske, vrača Titanik

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

James Cameron je ob 25-letnici globalne uspešnice Titanik dejal, da pri filmu ne obžaluje ničesar, a če bi ga snemal danes, bi Jack, ki ga je igral Leonardo DiCaprio, lahko preživel.

V novem dokumentarcu National Geographica je namreč preizkušal, ali bi se lahko DiCapriev lik vendarle rešil iz ledenega morja na vratih, na katerih je v filmu ležala le Rose, ki jo je igrala Kate Winslet.

Foto: Profimedia

Cameron je v dokumentarcu izvajal eksperimente z dvema kaskaderjema in natančno repliko vrat iz filma v rezervoarju s hladno vodo. Medtem ko je prvi test potrdil, da bi Jack umrl, če bi ravnal v skladu s filmskim zapletom, so pri drugem testu ugotovili, da bi lahko par obdržal ravnotežje na vratih in zadržal zgornji del telesa zunaj vode.

Foto: Profimedia

Titanik je prejel 11 oskarjev in po prvi izdaji leta 1997 postal najdonosnejši film vseh časov, trenutno pa je v tej kategoriji na tretjem mestu. Slovenski kinematografi so film v izboljšani tehnologiji začeli predvajati danes.

