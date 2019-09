Pepel je snežno bel (Jiang hu er nv/Ash Is Purest White)

Kriminalna saga, umeščena v sodobno Kitajsko, predstavi odločno žensko, predano svojemu mafijskemu ljubimcu in zvesto podzemnemu svetu.

Kitajska, Francija, Japonska │ 2018 │ 130 min. │ Kriminalna drama R: Jia Zhang-ke│ I: Tao Zhao, Fan Liao, Yi'Nan Diao, Jiali Ding, Zijian Dong IMDb: 7,1/10 │ Rotten Tomatoes: 99 % │ Uporabniki Googla: 80 %

Qiao je zaljubljena v Bina, lokalnega gangsterja. Čeprav se mu vsi prilizujejo, ona noče igrati vloge še ene podrejene ženske v neizprosnem moškem okolju. Ko Bina napade skupina mladih nasilnežev na motorjih, ga Qiao reši pred smrtjo s tem, da sproži nekaj strelov iz pištole.

Po prihodu policistov Qiao prevzame krivdo in si prisluži pet let zaporne kazni. Po vrnitvi iz zapora se znova odpravi iskat Bina, da bi nadaljevala tam, kjer sta nekoč končala, vendar kmalu spozna, da je Bin odšel, njo pa pustil, da se bori za svoj prostor v svetu, ki ga ne prepozna več …

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

"To je eden od največjih dosežkov Zhang-keja – čista filmska umetnost in zgodba o podzemlju, drugačna od vsega, kar ste si ogledali pred tem." Michael Phillips, Chicago Tribune

"Izjemno lep film, ki se odvije v velikem in lagodnem merilu. Ta združuje poročilo o stanju stvari na današnjem Kitajskem (to ni dobro) in srce parajočo upodobitev posledične osebne škode." Walter V. Addiego, San Francisco Chronicle

Napovednik filma Pepel je snežno bel: Zanimivosti: Film so premierno predvajali na 71. mednarodnem filmskem festivalu v Cannesu, kjer se je potegoval za prestižno zlato palmo, v sekciji Kralji in kraljice pa so ga prikazali na 29. Liffu.



Režiser in scenarist Jia Zhang-ke je glavno žensko vlogo znova zaupal Zhao Tao , svoji muzi in ženi iz resničnega življenja, kritiki pa so igralkin nastop pohvalili kot najboljšega v njeni karieri.

je glavno žensko vlogo znova zaupal , svoji muzi in ženi iz resničnega življenja, kritiki pa so igralkin nastop pohvalili kot najboljšega v njeni karieri. Dobeseden prevod mandarinskega naslova filma se glasi Otroci reke in jezera.

V prizoru nazdravljanja se predvaja naslovna skladba iz kultnega filma Johna Wooja The Killer (1989). Zgodbi obeh filmov se dotikata življenj, ki so ju uničili streli.

Videoteka DKino na televiziji Telekoma Slovenije: programsko mesto 5. Film je na voljo tudi v spletni videoteki DKino na www.tvin.si.

V videoteki DKino si oglejte tudi: