Penelope Cruz bo prevzela glavno vlogo v ameriški filmski priredbi romana Elene Ferrante Dnevi zavrženosti, so sporočili iz produkcijske hiše Lotus Productions. Prevzela bo vlogo Olge, pisateljice, ki je prisiljena opustiti svoje umetniške ambicije, ko mož zapusti njo in otroka.

Po romanu je že leta 2005 film posnel italijanski režiser Roberto Faenza. Leta 2021 so načrtovali filmsko priredbo romana z Natalie Portman v glavni vlogi, ki bi jo produciral HBO, vendar so zaradi nenadne odpovedi igralke prekinili snemanje in propadel je celoten projekt, piše avstrijska tiskovna agencija APA.

Produkcijo filma z naslovom Day of Abandonment zdaj prevzema Lotus Production skupaj z Moonlyonom, produkcijsko hišo, ki je v lasti Penelope Cruz in njenega brata Eduarda.

Penelope Cruz je med drugim zaigrala v filmu Michaela Manna Ferrari skupaj z Adamom Driverjem. Film je bil prikazan v tekmovalnem programu mednarodnega filmskega festivala, ki te dni poteka v Benetkah.