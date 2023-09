Slovenska igralka pričakuje dvojčka

Kot so zapisali, je igralka presrečna in že komaj čaka, da spozna svoja otroka.

Sodelovala v šovu Heidi Klum

Leo Mihevc smo lahko spremljali v številnih slovenskih televizijskih serijah, med drugim v Eni žlahtni štoriji, kjer je zaigrala v vlogi Laure, očarljive mlade fotografinje.

Najbolj odmevno pa je njeno sodelovanje v 13. sezoni šova Projekt Runway iz leta 2014, ki ga je dolga leta vodila nemška manekenka Heidi Klum. V intervjuju za naš portal je takrat dejala, da je Klumova "zelo prefinjena, elegantna in karizmatična ženska, predstavlja vse, kar definira supermodel". "Poleg tega je zabavna in ima močno osebnost, zato je užitek delati z njo," nam je zaupala.

Od leta 2011 do leta 2015 je Lea živela v New Yorku, kjer je podpisala pogodbo z modno agencijo in delala za imena, kot so L’Oreal, Elie Saab in Jordache.

Fotografija s Heidi Klum, ki jo je naša igralka objavila pred leti na svojem profilu na Instagramu. Foto: Instagram/Getty Images

