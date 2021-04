Oskarji 2021: najboljši film je Dežela nomadov

Po dvomesečnem zamiku zaradi epidemije so v Los Angelesu podelili oskarje. Največ nagrad je odnesel film Dežela nomadov, med drugim v kategorijah najboljšega filma, režije in glavne igralke.

Na letošnji, 93. podelitvi najprestižnejših filmskih nagrad je oskarja za najboljši film dobila Dežela nomadov, prav tako je oskarja za najboljšo režijo dobila režiserka tega filma Chloe Zhao. Ta je s tem postala šele druga nagrajenka v tej kategoriji (prva je bila leta 2010 Katheryn Bigelow s filmom Bombna misija), ter prva nebela režiserka s to nagrado.

Foto: Reuters

Oskarja je dobila tudi glavna igralka (in producentka) v Deželi nomadov Frances McDormand, za katero je to že četrti oskar. S tem je postala ena najbolj nagrajenih mojstric igre, prehitela je denimo celo Meryl Streep.

Vsi letošnji dobitniki oskarjev:

Najboljši film: Dežela nomadov

Najboljša režija: Chloe Zhao (Dežela nomadov)

Najboljši igralec v glavni vlogi: Anthony Hopkins (Oče)

Najboljša igralka v glavni vlogi: Frances McDormand

Najboljši igralec v stranski vlogi: Daniel Kaluuya (Juda in črni mesija)

Najboljša igralka v stranski vlogi: Yuh-jung Youn (Minari)

Najboljši mednarodni film: Nažgani

Najboljši izvirni scenarij: Obetavna mladenka

Najboljši prirejeni scenarij: Oče

Najboljša glasba v filmu: Duša

Najboljša skladba v filmu: H. E. R. - Fight For You (Juda in črni mesija)

Najboljša filmska montaža: Zvok metala

Najboljša fotografija: Mank

Najboljša scenografija: Mank

Najboljši posebni učinki: Tenet

Najboljši zvok: Zvok metala

Najboljša kostumografija: Ma Rainey’s Black Bottom

Najboljša maska in ličenje: Ma Rainey’s Black Bottom

Najboljši celovečerni dokumentarec: My Octopus Teacher

Najboljši kratki dokumentarni film: Colette

Najboljši animirani celovečerni film: Duša

Najboljši kratki animirani film: If Anything Happens I Love You

Najboljši kratki igrani film: Two Distant Strangers

