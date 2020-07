Oddaji Ellen DeGeneres po 17 letih grozi konec?

Potem ko je v zadnjih mesecih začelo krožiti vse več zgodb, da je Ellen DeGeneres neprijazna in zlobna do svojega osebja, so govorice o koncu njene slavne oddaje vse glasnejše.

Viri blizu slavne voditeljice Ellen DeGeneres razkrivajo, da se njena oddaja bliža koncu, saj se ne more več postaviti na noge po številnih govoricah, da je 62-letna zvezdnica nesramna in zlobna do svoje ekipe pri oddaji.

Njena produkcijska hiša je sicer zanikala trditve o odpovedi oddaje, pa čeprav ji zadnje mesece ne kaže najbolje, saj je gledanost močno padla.

Oddaja Ellen DeGeneres ima za seboj že 17 sezon.

Pred kamero nasmejana in prijazna, za njo pa pravo nasprotje

Oddaja Ellen DeGeneres je že od leta 2003, ko je bila prvič predvajana, znana po pozitivni naravnanosti, prijetnem vzdušju med občinstvom in duhoviti voditeljici, ki vedno promovira prijaznost in ob koncu vsake oddaje gledalcem sporoči: "Bodite prijazni drug do drugega".

Prav zato je bilo toliko bolj neverjetno brati zgodbe ljudi, ki so marca in aprila na Twitterju začeli deliti lastne izkušnje z voditeljico, ki pa so bile vse prej kot prijazne.

Vse skupaj se je začelo, ko je njena ekipa spregovorila o slabem delovnem odnosu med pandemijo novega koronavirusa, saj niso dobivali informacij o tem, ali sploh še imajo službo, in če bodo dobili plačo. Ellen je sicer nadaljevala s svojo oddajo, a iz svojega doma in z drugo, najeto ekipo, namesto s svojo, obstoječo.

Ko pa je komik Kevin T. Porter na Twitterju ljudi pozval, naj delijo svoje "nore" zgodbe o "zlobni Ellen", so se te kar usule. Nekdo je denimo razkril: "Vsak dan si je izbrala drugo osebo, na katero se je spravila. Nič nisi kriv, pač potrpi in do jutri si bo že našla drugega."

Tviterašica @MissAbsinthe pa je razkrila, kako je njeno prijateljico odpustila en teden po tem, ko se je vrnila s porodniške odsotnosti.

After working for Ellen for over 5 years, close friend left to have baby, & found different job on a union network show (benefits etc), Ellen BEGGED her to return then fired her after 1 week, no reason given, and friend struggled for long time w new baby and no benefits etc. — Cassandra Tells You So (@MissAbsinthe) March 21, 2020

Svojemu slabemu ugledu doprinesla tudi sama

A voditeljica si je med samoizolacijo že sama začela kopati jamo, ko je, sedeč v svoji ogromni vili, izjavila, da se počuti kot v zaporu, predvsem zato, ker že "10 dni nosim ista oblačila in vsi okrog mene so homoseksulaci", s čimer se je nanašala na svojo istospolno usmerjenost in ženo Portio de Rossi.

Nanjo so se usule številne kritike, tudi s strani britanskega komika Rickyja Gervaisa, ki je javno okrcal bogate zvezdnike, ki se v času pandemije pritožujejo nad življenjem v karanteni, medtem ko sedijo v svojih vilah in se dolgočasijo, zdravstveni delavci pa opravljajo 14-urne izmene in se ne pritožujejo.

Ellen DeGeneres facing backlash for comparing self-quarantine to "being in jail" https://t.co/cus9pAdjTO pic.twitter.com/frI2F2YxQO — CBS News (@CBSNews) April 9, 2020

DeGeneresova se ni javno odzvala niti na svoj nerimeren komentar niti na zgodbe, ki krožijo o njej po Twitterju. Jasno pa je, da je zaradi obojega izgubila precej gledalcev, oddaja pa (za zdaj) ostaja na sporedu.

