Obdukcija razkrila, zakaj je umrl zvezdnik

Rezultati obdukcije 54-letnega zvezdnika serije Prijatelji, ki je na svojem domu v Los Angelesu umrl 28. oktobra, so pokazali, da je bila Perryjeva smrt posledica več dejavnikov - poleg utopitve tudi težave s srcem, predvsem pa velike količine ketamina oz. njegove učinkovine buprenorfina, ki ga uporabljajo za blaženje opioidne krize, pa tudi za zdravljenje depresije. Ketamin je sicer v osnovi analgetik in anestetik.

"Glede na visoko raven ketamina v po smrti odvzetih vzorcih krvi, kaže, da sta bila zanj usodna preobremenitev srčno-žilnega sistema in težave z dihanjem," je po poročanju agencije AP v poročilu zapisal oglednik Raffi Djabourian. Kot je dodal, je bila utopitev nesreča, saj je Perry zaradi srčne preobremenitve najverjetneje izgubil zavest in se posledično potopil pod vodo.

Igralec ni skrival svojih težav z zasvojenostjo z alkoholom in mamili, je pa tako kot večkrat prej v zadnjem času tudi poudarjal, da je poiskal pomoč in da okreva.

Perryja so 3. novambra pokopali v spominskem parku Forest Lawn Memorial Park v Los Angelesu v bližini studiev Warner Bros. Slovesnost je po poročanju ameriških medijev trajala približno dve uri, na pogrebu pa so poleg ožje družine, matere, očeta in očima, bili še njegovi igralski kolegi iz serije Prijatelji Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc in Lisa Kudrow.