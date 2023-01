Novo ime v tekmi za novega Bonda

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Glavna producentka filmov o Jamesu Bondu ima menda novega favorita za vlogo slavnega tajnega agenta – to je angleški igralec Aaron Taylor-Johnson.

Na seznamu kandidatov, ki bi po Danielu Craigu lahko stopili v čevlje Jamesa Bonda, se je znašel še en igralec, 32-letni Anglež Aaron Taylor-Johnson.

Igralec, ki smo ga med drugim gledali v filmih Hiter kot strel, Maščevalci: Ultronova doba in Tenet, naj bi po poročanju Daily Maila lani na skrivaj opravil avdicijo za vlogo Bonda in se srečal z glavno producentko Barbaro Broccoli.

Foto: Guliverimage

"Aaron je septembra opravil poskusno snemanje, producenti z Barbaro na čelu pa so bili navdušeni," je za britanski tabloid The Sun povedal neimenovan vir, "zdaj je eden od favoritov."

Med igralci, ki se jih je do zdaj najpogosteje omenjalo kot favorite za novega Bonda, so še Idris Elba, Tom Hardy, Richard Madden, Regé-Jean Page in Henry Cavill.

