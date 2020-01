Razkrili seznam filmov, ki se bodo borili za oskarje

Znani so nominiranci za najprestižnejše filmske nagrade. Največ, enajst nominacij je zbral Joker, po eno manj imajo Irec, 1917 in Bilo je nekoč ... v Hollywoodu.

V Los Angelesu so razglasili filme, igralce in druge filmske ustvarjalce, ki so v igri za zmago na 92. podelitvi oskarjev. Ta bo 9. februarja oziroma v zgodnjih jutranjih urah 10. februarja po našem času.

Med filmi, ki so zbrali največ nominacij, je večina tistih, ki so že do zdaj veljali za favorite. Enajst jih ima Joker, po deset pa Irec, 1917 in Bilo je nekoč ... v Hollywoodu.

Med tistimi, ki so presenetljivo izostali s seznama nominiranih, pa filmski mediji izpostavljajo Roberta De Nira in njegovo glavno vlogo v Ircu, Jennifer Lopez v Prevarantkah na Wall Streetu, celotno zasedbo južnokorejskega filma Parazit, ki si je sicer prislužil šest nominacij, in vnovičen popoln izostanek žensk iz režiserske kategorije.

Kdo se bo potegoval za zlate kipce? Preglejte seznam:

Nominiranci za najboljši film:

Izzivalca

Irec

Jojo Rabbit

Joker

Čas deklištva

Zakonska zgodba

1917

Bilo je nekoč … v Hollywoodu

Parazit

Nominiranci za najboljšega režiserja:

Martin Scorsese, Irec

Todd Phillips, Joker

Sam Mendes, 1917

Quentin Tarantino, Bilo je nekoč … v Hollywoodu

Bong Joon Ho, Parazit

Nominiranci za najboljšega igralca v glavni vlogi:

Antonio Banderas (Bolečina in slava)

Leonardo DiCaprio (Bilo je nekoč … v Hollywoodu)

Adam Driver (Zakonska zgodba)

Joaquin Phoenix (Joker)

Jonathan Pryce (Dva papeža)

Nominiranke za najboljšo igralko v glavni vlogi:

Cynthia Erivo (Harriet)

Scarlett Johansson (Zakonska zgodba)

Saoirse Ronan (Čas deklištva)

Charlize Theron (One so bombe)

Renee Zellweger (Judy)

Nominiranci za najboljšega igralca v stranski vlogi:

Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighbourhood)

Anthony Hopkins (Dva papeža)

Al Pacino (Irec)

Joe Pesci (Irec)

Brad Pitt (Bilo je nekoč ... v Hollywoodu)

Nominiranke za najboljšo igralko v stranski vlogi:

Kathy Bates (Richard Jewell)

Laura Dern (Zakonska zgodba)

Scarlett Johansson (Jojo Rabbit)

Florence Pugh (Čas deklištva)

Margot Robbie (One so bombe)

Nominiranci za najboljši izvirni scenarij:

Nož v hrbet

Zakonska zgodba

1917

Bilo je nekoč … v Hollywoodu

Parazit

Nominiranci za najboljši prirejeni scenarij:

Irec

Jojo Rabbit

Joker

Čas deklištva

Dva papeža

Nominiranci za najboljši tujejezični film:

Corpus Christi, Poljska

Honeyland, Severna Makedonija

Nesrečniki, Francija

Bolečina in slava, Španija

Parazit, Južna Koreja

Nominiranci za najboljši animirani celovečerni film:

Kako izuriti svojega zmaja 3

I Lost My Body

Klaus

Gospod Link: V iskanju izgubljenega doma

Svet igrač 4

Nominiranci za najboljši celovečerni dokumentarec:

American Factory

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

Nominiranci za najboljšo glasbo v filmu:

Joker

Čas deklištva

Zakonska zgodba

1917

Vojna zvezd: Vzpon Skywalkerja

Nominiranci za najboljšo skladbo v filmu:

I Can't Let You Throw Yourself Away (Svet igrač 4)

(I'm Gonna) Love Me Again (Rocketman)

I'm Standing With You (Breakthrough)

Into The Unknown (Ledeno kraljestvo II)

Stand Up (Harriet)

Nominiranci za najboljšo filmsko montažo:

Izzivalca

Irec

Jojo Rabbit

Joker

Parazit

Nominiranci za najboljšo scenografijo:

Irec

Jojo Rabbit

1917

Bilo je nekoč … v Hollywoodu

Parazit

Nominiranci za najboljše posebne učinke:

Maščevalci: Zaključek

Irec

Levji kralj

1917

Vojna zvezd: Vzpon Skywalkerja

Nominiranci za najboljšo fotografijo:

Irec

Joker

Svetilnik

1917

Bilo je nekoč … v Hollywoodu

Nominiranci za najboljšo kostumografijo:

Irec

Jojo Rabbit

Joker

Čas deklištva

Bilo je nekoč ... v Hollywoodu

Nominiranci za najboljšo masko in ličenje:

One so bombe

Joker

Judy

Zlohotnica: Vladarica zla

1917

Nominiranci za najboljšo montažo zvoka:

Izzivalca

Joker

1917

Bilo je nekoč ... v Hollywoodu

Vojna zvezd: Vzpon Skywalkerja

Nominiranci za najboljše mešanje zvoka:

Ad Astra

Izzivalca

Joker

1917

Bilo je nekoč ... v Hollywoodu

Nominiranci za najboljši kratki dokumentarni film:

In the Absence

Learning to Skate in A Warzone (If You're A Girl)

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

Nominiranci za najboljši kratki igrani film:

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbors' Window

Saria

A Sister

Nominiranci za najboljši kratki animirani film:

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister