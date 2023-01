Netflixova serija ostala brez nadaljevanja, oboževalci ogorčeni

Netflixova nemška miniserija 1899 bo po navedbah njenih ustvarjalcev ostala brez nadaljevanja. Oboževalce serije je novica presenetila in so že sprožili peticijo za njeno ohranitev.

"Rada bi končala to neverjetno potovanje z drugo in tretjo sezono," sta v objavi na družbenih omrežjih zapisala ustvarjalca serije 1899 Jantje Friese in Baran bo Odar ter dodala, da "včasih stvari ne gredo po načrtih. Tako je življenje."

Odlične kritike in dobra gledanost

Serija 1899 v osmih epizodah pripoveduje o skrivnostnih dogodkih, ki se zgodijo med potovanjem ladje v New York. Prvič so jo prikazali novembra lani. Po vsem svetu je prejela odlične kritike in na Netflixovih lestvicah zasedla prvo mesto v 55 državah.

Ko zaradi skrivnostnih dogodkov leta 1899 ladja z imigranti, ki je namenjena v New York, spremeni svojo smer, se zmedenim potnikom razkrije zapletena uganka, so o seriji zapisali na spletni strani Netflixa, medtem ko odločitve za njeno ukinitev niso pojasnili.

Netflix tudi sicer običajno ne pojasnjuje svojih ustvarjalnih ali komercialnih odločitev, tako da bodo verjetno brez odgovora ostali tudi oboževalci serije 1899.

Filmski strokovnjaki in gledalci so ob začetku predvajanja pohvalili ambicioznost serije, ki je bila posneta v več jezikih, tako da so igralci - med njimi Nemec Andreas Pietschmann, danski igralec Lucas Lynggaard Toennesen in Isabella Wei iz Hongkonga - govorili v svojih maternih jezikih.

Ena prvih serij, posnetih v virtualnem produkcijskem studiu

Serija je bila tudi tehnični presežek: bila je ena prvih serij, ki je bila posneta v virtualnem produkcijskem studiu - z najsodobnejšo tehnologijo digitalnih posebnih učinkov, ki režiserjem omogoča ustvarjanje zapletenih vizualnih učinkov pred kamero. Celotna prva sezona je bila posneta v prostorih studia Babelsberg v okolici Berlina.

Vhod v studio Babelsberg Foto: Wikimedia Commons

1899 je bila prvotno zasnovana kot serija s tremi sezonami. Vsaka sezona naj bi se končala s prelomnico, ki bi razkrila novo raven zgodbe. Zadnji prizori serije ob koncu prve sezone so oboževalcem pustili veliko neodgovorjenih vprašanj in zdaj tudi veliko razočaranja.

Številni oboževalci so na družbenih omrežjih izrazili svoje nezadovoljstvo. Nekateri so Netflix pozvali, naj spremeni odločitev. Na Twitterju je bil ustanovljen račun #Save1899, peticija za obnovitev serije na spletni strani Change.org pa je v nekaj urah zbrala več kot 20 tisoč podpisov.

Eden od razlogov za ukinitev serije bi lahko bila Netflixova naročniška strategija, ki uspeh novih serij meri po številu novih naročnikov, ki jih pridobi po začetku serije. Očitno 1899 tega merila ni izpolnila.

Obtožbe o plagiatu

Obstajajo tudi ugibanja o drugem razlogu za odpoved serije. Ko je bila serija 1899 objavljena na platformi, je brazilska striparka Mary Cagnin trdila, da je serija plagiat njenega stripa Black Silence iz leta 2016. Toda v literarnem smislu bo podobnih obtožb deležen vsak pomemben film ali televizijska serija, zato se zdi, da trditve Cagninove niso pravno utemeljene.