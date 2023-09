Nekdaj najbolj plačan otroški igralec danes povsem neprepoznaven #foto

Danes 29-letni nekdanji ameriški igralec Angus T. Jones je eden izmed tistih, ki so odrasli pred televizijskimi kamerami. Zahvaljujoč svoji vlogi Jaka Harperja v seriji Dva moža in pol (Two and a Half Men) je igralec zaslužil milijone, danes pa je videti bistveno drugače in je skoraj neprepoznaven.

Jonesa smo lahko v seriji spremljali vse od začetka leta 2003 pa do leta 2013, ko je končal igralsko kariero in se posvetil veri. V desetih letih je z vlogo Jaka Harperja postal najbolj plačan otroški igralec, saj naj bi samo z eno epizodo zaslužil 350 tisoč dolarjev (326 tisoč evrov). Prvih deset sezon ima skupaj 224 epizod.

Fotografi so Jonesa pred kratkim ujeli med odhodom na kosilo v losangeleški soseski Sherman Oaks. Foto: Profimedia

Po koncu igralske kariere se je posvetil veri

Leta 2012 je presenetil z izjavo, naj ljudje nehajo gledati serijo Dva moža in pol, "saj vam ta serija glavo polni s smetmi". "Ljudje pravijo, da je le zabava, a ni. Raziščite, kako televizija vpliva na vaše možgane. Ni mogoče biti verna oseba in hkrati sodelovati v takšni seriji. To je popolnoma v nasprotju s tem, kar me uči Sveto pismo," je takrat povedal igralec, ki se je po končani igralski karieri povsem posvetil veri. Dodal je, da se je v veri našel, ko je spoznal, da gre njegovo življenje le še navzdol.

Njegovo premoženje je danes ocenjeno na 20 milijonov dolarjev (18 milijonov evrov). V javnosti se pojavlja le redko in ga je tudi težko prepoznati, saj je njegova podoba povsem drugačna kot takrat, ko je igral v prej omenjeni seriji.

Fotografi so ga pred kratkim ujeli med odhodom na kosilo v losangeleški soseski Sherman Oaks. Pogovarjal se je po mobilnem telefonu, zanimivo pa je, da ni imel enega izmed dragih pametnih telefonov, ampak star telefon na preklop.

Angus T. Jones (v sredini) je v seriji Dva moža in pol najprej sodeloval s Charliejem Sheenom (levo), ki je igral njegovega strica Charlieja Harperja, in Jonom Cryerjem (desno), ki je igral njegovega očeta Alana. Foto: Guliverimage

Leta 2011 so serijo razglasili za "največjo hit komedijo preteklega desetletja"

Angus T. Jones je v seriji Dva moža in pol najprej sodeloval s Charliejem Sheenom, ki je igral njegovega strica Charlieja Harperja, in Jonom Cryerjem, ki je igral njegovega očeta Alana. V deveti sezoni je Sheena zamenjal Ashton Kutcher. Serija ima dvanajst sezon, leta 2011 pa so jo razglasili za "največjo hit komedijo preteklega desetletja".

Poleg omenjene serije smo lahko Jonesa spremljali v številnih filmih, kot so Novinec (The Rookie), Teci, Lisko (See Spot Run), George iz džungle 2 (George of the Jungle 2), Frka v bajti (Bringing Down the House) in The Christmas Blessing.

Jonesa smo lahko spremljali tudi v filmu Teci, Lisko. Foto: Guliverimage

